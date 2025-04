Τζούλια Φοξ: Ξέσπασε κατά του πρώην της – «Μου στέρησαν τη βάφτιση του γιου μου, με χειραγωγούν ακόμα»

Με ένα συγκλονιστικό και οργισμένο βίντεο στο TikTok, η ηθοποιός και μοντέλο Τζούλια Φοξ ξέσπασε κατά του πρώην συζύγου της, Πίτερ Αρτέμιεβ, τον οποίο κατηγόρησε ότι την απέκλεισε από τη βάφτιση του γιου τους, Βαλεντίνο, χωρίς να την έχει ενημερώσει. Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία ως «ψυχολογικά βίαιη» και μίλησε ανοιχτά για τα όσα –όπως υποστηρίζει– έχει βιώσει κατά τη διάρκεια της σχέσης τους και μετά τον χωρισμό. Η αφορμή για το ξέσπασμά της ήταν η αναφορά του πρώην της σε μια εκκλησία, την οποία της έδειξε λέγοντας: «Εδώ βαφτίστηκε ο Βαλεντίνο». Όπως περιέγραψε η Φοξ, εκείνη τη στιγμή κατέρρευσε: «Δεν ήξερα καν ότι είχε γίνει η βάφτιση. Όταν τον ρώτησα γιατί δεν με κάλεσε, μου είπε ότι ήμουν καλεσμένη αλλά δεν ήθελα να πάω. Αυτό είναι καθαρή χειραγώγηση», τόνισε. Η Τζούλια Φοξ υποστήριξε ότι δεν είχε καμία επίσημη ενημέρωση και πως, αν είχε κληθεί, θα το θυμόταν:

«Αν μου είχαν πει, θα είχα πάει. Αν δεν μπορούσα, θα υπήρχε έστω μια φωτογραφία, ένα μήνυμα. Δεν υπήρχε τίποτα».

Julia Fox gives scathing warning to women after ex made important decision about son without her permission https://t.co/TWDOB53YPE pic.twitter.com/r15y7bivdp

— Page Six (@PageSix) April 14, 2025