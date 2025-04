Σούμι Ουκρανίας επίθεση: Φρίκη την Κυριακή των Βαΐων

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 80 τραυματίστηκαν — μεταξύ τους και δέκα παιδιά — από ρωσική πυραυλική επίθεση στο κέντρο της πόλης Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, την Κυριακή των Βαΐων. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν κατοικημένη περιοχή την ώρα που πολίτες κατευθύνονταν προς τους ναούς για την καθιερωμένη λειτουργία της ημέρας, κρατώντας κλαδιά ιτιάς. Ο ένας από τους πυραύλους κατέπεσε απευθείας πάνω σε τρόλεϊ γεμάτο επιβάτες, προκαλώντας σκηνές χάους.

Mom tries to comfort her daughter after they survived a Russian missile strike on Sumy this morning.

❗️Over 20 people have been killed as a result of a missile strike on Sumy, according to the acting mayor.

The footage captures the very moment the strike hit the city center. This is yet another deliberate act of terror against civilians!

Sumy. Morally destroyed pic.twitter.com/a8dbhq2vbi

