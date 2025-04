Σούμι επίθεση: Το πιο αιματηρό χτύπημα της χρονιάς συγκλονίζει την Ουκρανία

Η φρίκη του πολέμου χτύπησε ξανά με όλη της τη δύναμη την πόλη Σούμι στη βόρεια Ουκρανία, όπου μια βαλλιστική πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία άφησε πίσω της 34 νεκρούς και 112 τραυματίες, ανάμεσά τους 10 παιδιά, σύμφωνα με τον νεότερο τραγικό απολογισμό. Πρόκειται για τη φονικότερη επίθεση της χρονιάς, με τα πλάνα από το σημείο να σοκάρουν: καμένα αυτοκίνητα, διαλυμένα λεωφορεία και πτώματα στον δρόμο.

Russians just fired ballistic missiles into the city center of Sumy on the morning of Palm Sunday, while people crowded streets on the way to church services.

An absolute massacre. pic.twitter.com/euxfXgkBk6

— Kyiv Insider (@KyivInsider) April 13, 2025