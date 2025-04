Σούμι επίθεση: «Φρικτό το ρωσικό αιματηρό πλήγμα»

Για ακόμη ένα «φρικτό» παράδειγμα της εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων, τη στιγμή που η Ουκρανία έχει αποδεχτεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, κάνει λόγο η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε., Κάγια Κάλας, μετά το πυραυλικό πλήγμα στην καρδιά της πόλης Σούμι στα βόρεια της Ουκρανίας, που σκότωσε τουλάχιστον 21 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 83.

Heartbreaking scenes from Sumy this morning as residents gathered for Palm Sunday only to be met by Russian missiles.

Horrific example of Russia intensifying attacks while Ukraine has accepted an unconditional ceasefire.

My thoughts are with the Ukrainian people today.

— Kaja Kallas (@kajakallas) April 13, 2025