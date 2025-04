Πτώση ελικοπτέρου στη Νέα Υόρκη: Νέα στοιχεία για την τραγωδία

Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς η τραγωδία που σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, όταν ελικόπτερο τύπου Bell 206 συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά. Τα θύματα είναι ο 49χρονος Αγκουστίν Εσκομπάρ, διευθύνων σύμβουλος της Siemens Ισπανίας, η σύζυγός του Μέρσε Καμπρούμπι Μοντάλ, 39 ετών, και τα τρία τους παιδιά: Βίκτορ (4 ετών), Μερσέντες (8 ετών) και Αγκουστίν (10 ετών). Ο πιλότος, Σίνκες Τζόνσον, γνωστός και ως Sean, είχε μακρά εμπειρία στις εναέριες πτήσεις και συμμετείχε στο παρελθόν σε αποστολές κατάσβεσης πυρκαγιών με ελικόπτερο Blackhawk.

Η οικογένεια Εσκομπάρ είχε ταξιδέψει από τη Βαρκελώνη στη Νέα Υόρκη για να γιορτάσει τα γενέθλια ενός από τα παιδιά. Η πτήση με ελικόπτερο γύρω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και τη γέφυρα Τζορτζ Ουάσινγκτον είχε επιλεγεί ως τουριστική εμπειρία λίγες μόλις ώρες μετά την άφιξή τους στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), το ελικόπτερο δεν ήταν εξοπλισμένο με καταγραφείς πτήσης ή βίντεο – πρακτική που δεν είναι υποχρεωτική για αυτόν τον τύπο αεροσκάφους. Οι αρχές ανέφεραν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακτηθεί στοιχεία που να καταγράφουν την τεχνική κατάσταση ή τις ενέργειες του πληρώματος. Οι δύτες της αστυνομίας της Νέας Υόρκης συνεχίζουν τις υποθαλάσσιες έρευνες για την ανάσυρση κρίσιμων τμημάτων, μεταξύ των οποίων ο ρότορας ουράς και το κιβώτιο ταχυτήτων. Παράλληλα, κομμάτια της καμπίνας και των σταθεροποιητών έχουν μεταφερθεί σε εργαστήρια στην Ουάσινγκτον για τεχνική εξέταση. Οι ερευνητές έχουν ήδη ελέγξει δύο παρόμοια ελικόπτερα και συνεργάζονται με την εταιρεία New York Helicopter Charter για να εξετάσουν τα αρχεία πτήσεων, τα πρωτόκολλα ασφαλείας και την εμπειρία του πιλότου.

NEW: The pilot in the Hudson River crash has been identified as Navy SEAL veteran Sean Johnson, according to the Gothamist.

RIP.

Just days before the tragedy, Johnson posted a video of him flying to his Facebook account.

Johnson had recently moved to New York City to further…

