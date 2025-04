Ο Μπράιαν Γουάιτ σκόραρε τέσσερις φορές, αλλά ο ήρωας της βραδιάς ήταν άλλος

Ο επιθετικός των Βανκούβερ Γουάιτκαπς, Μπράιαν Γουάιτ, βρέθηκε σε «σεληνιασμένη» βραδιά σκοράροντας τέσσερα γκολ στη νίκη με 5-1 επί της Όστιν, όμως το highlight του αγώνα στο BC Place δεν ήρθε από κάποιον παίκτη… αλλά από έναν απρόσμενο μικροσκοπικό εισβολέα! Μόλις στο 7ο λεπτό, ένα ποντίκι έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο, τρέχοντας στη μεσαία γραμμή ενώ η Όστιν ετοιμαζόταν να εκτελέσει κόρνερ. Το κοινό πάγωσε, οι παίκτες άρχισαν να δείχνουν προς το «ξαφνικό εμπόδιο» και ο διαιτητής αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά το ματς. Τότε ανέλαβε δράση ο Μπραντ Στούβερ, τερματοφύλακας της Όστιν, που με τα γάντια του και λίγη προσεκτική… μαεστρία, κατάφερε να συλλάβει το τρομαγμένο τρωκτικό και να το απομακρύνει με ασφάλεια από το γήπεδο. Η κίνηση του Στούβερ χειροκροτήθηκε από όλο το στάδιο, με το κοινό να επιβραβεύει την ψύχραιμη «παρέμβαση» του γκολκίπερ, ο οποίος για λίγα λεπτά μεταμορφώθηκε από τερματοφύλακας σε ήρωα της φύσης.

Μετά τη σύντομη διακοπή, οι Καναδοί δεν έχασαν ρυθμό. Ο Μπράιαν Γουάιτ σημείωσε χατ-τρικ πριν το ημίχρονο και πρόσθεσε και τέταρτο γκολ στην επανάληψη, σε μια παράσταση που επιβεβαιώνει την εξαιρετική φόρμα των Γουάιτκαπς. Η ομάδα του Βανκούβερ έφτασε τους 19 βαθμούς σε οκτώ αγώνες, παραμένοντας στην κορυφή του MLS και στέλνοντας το μήνυμα πως φέτος έχει βλέψεις για πολύ μεγάλα πράγματα.

Κι αν η νίκη αυτή τους εδραιώνει στο πρωτάθλημα, οι προκλήσεις συνεχίζονται και στην ηπειρωτική σκηνή. Οι Γουάιτκαπς έχουν προκριθεί στους ημιτελικούς του Champions League της CONCACAF, όπου στις 30 Απριλίου θα αντιμετωπίσουν την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι σε μια αναμέτρηση που ήδη μοιάζει με ποδοσφαιρικό μπλοκμπάστερ.

UNBELIEVABLE CATCH! 🐭🏆 Austin FC’s Brad Stuver just made the most unexpected save of the season… a mouse on the field in Vancouver! 🏟️🐭 Who needs a ball when you can catch a mouse? 😂 #BradStuver #AustinFC #MLS #MouseOnTheLoose

🎥 @MLS pic.twitter.com/PLij37thNk

— Sergio Chávarri (@serchava) April 13, 2025