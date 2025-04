Σάλμα Χάγιεκ: Αποκάλυψε την αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της

Μια μικρή αλλά αισθητή αλλαγή στην εμφάνιση της Σάλμα Χάγιεκ έχει τραβήξει την προσοχή, και η ίδια αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά γι’ αυτή. Στα 57 της χρόνια, η διάσημη ηθοποιός δεν κρύβει ότι αναζητούσε μια ήπια λύση για τη χαλάρωση στην περιοχή του λαιμού, χωρίς όμως να στραφεί σε χειρουργικές επεμβάσεις. Όπως αποκάλυψε στο περιοδικό People, η ίδια έχει επιλέξει εδώ και χρόνια πιο φυσικές μεθόδους περιποίησης. Ωστόσο, όταν οι παλιές τεχνικές σταμάτησαν να είναι αποτελεσματικές, η σκέψη του νυστεριού πέρασε από το μυαλό της – και αμέσως απορρίφθηκε. «Φοβάμαι τον πόνο», παραδέχεται με χιούμορ. «Είμαι κότα. Το όριό μου είναι χαμηλό».

Η σταρ, που έχει δηλώσει επανειλημμένα πως δεν καταφεύγει σε ενέσιμα ή μπότοξ, βρήκε τελικά απάντηση στο Ultherapy Prime, μια νέα μη επεμβατική θεραπεία σύσφιξης και ανόρθωσης που βασίζεται στην τεχνολογία υπερήχων. Η Χάγιεκ ανακηρύχθηκε η πρώτη παγκόσμια πρέσβειρα του brand και μιλά με ενθουσιασμό για τα αποτελέσματά του. «Δεν ψάχνω να δείχνω νεότερη, αλλά να νιώθω καλά με την εικόνα μου», λέει. «Το μόνο που θέλω είναι ο άντρας μου να με κοιτάει και να λέει “ουάου”. Μου αρέσει να είμαι 50 ή 60 και να δείχνω όμορφη στα 50 ή 60. Είναι μια διαφορετική μορφή ομορφιάς – πιο αληθινή, πιο ήρεμη». Τα πρώτα αποτελέσματα τα παρατήρησε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, η πρώτη που εντόπισε τη διαφορά ήταν η Βικτόρια Μπέκαμ. «Με κοίταξε και μου είπε: “Κάτι έκανες”», θυμάται γελώντας η Χάγιεκ. «Στην αρχή το αρνήθηκα, αλλά μετά το θυμήθηκα. Όταν τη ρώτησα τι άλλαξε, μου έδειξε τον λαιμό μου και είπε “Αυτό! Είναι διαφορετικό”».

Η Σάλμα Χάγιεκ υπογραμμίζει πως δεν υπάρχει μία λύση για όλους: «Το πιο σημαντικό είναι να βρεις κάτι που να σου ταιριάζει. Που να σε κάνει να νιώθεις ότι κάποιος σε βλέπει ως άτομο. Αυτό είναι το πιο ισχυρό αποτέλεσμα».

