Εφαρμογή για καρδιοπάθειες: Ένας 14χρονος «δείχνει τον δρόμο»

Σε ηλικία που οι περισσότεροι έφηβοι εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο για ψυχαγωγία, ο Siddharth Nandyala, ένας 14χρονος μαθητής από την Ινδία, αξιοποιεί την τεχνολογία για να σώσει ζωές. Η καινοτόμα εφαρμογή του, με το όνομα CircadiaV, έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει καρδιακές παθήσεις σε μόλις 7 δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων. Το project του Siddharth έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον τοπικών υγειονομικών αρχών, γιατρών αλλά και πολιτικών, όχι μόνο για την τεχνική του αρτιότητα αλλά και για τη δυναμική του να καλύψει κρίσιμα κενά στο σύστημα υγείας – ειδικά σε περιοχές με ελλείψεις σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Ο νεαρός προγραμματιστής βλέπει την τεχνολογία όχι σαν πεδίο εντυπωσιασμού, αλλά σαν εργαλείο κοινωνικής αλλαγής. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά: «Θέλω να δείξω ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθάει τον κόσμο, όχι να τον απειλεί». Αυτό ακριβώς κάνει με το CircadiaV, το οποίο φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε εργαλείο πρώιμης διάγνωσης για καρδιολογικές παθήσεις, συμβάλλοντας στην πρόληψη και τη σωτήρια παρέμβαση σε κρίσιμες περιπτώσεις.

Πέρα από τη δημιουργία του CircadiaV, ο Siddharth είναι και ο ιδρυτής της πρωτοβουλίας STEM IT, μέσω της οποίας περισσότεροι από 1.500 μαθητές από 20 χώρες έχουν λάβει εκπαίδευση σε τομείς όπως η κωδικοποίηση, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη. Ο 14χρονος εμπνέει μια ολόκληρη γενιά να δει την τεχνολογία όχι ως σκοπό, αλλά ως μέσο κοινωνικής προσφοράς και παγκόσμιας φροντίδας. Σε έναν κόσμο που συχνά παρασύρεται από φόβους γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ο Siddharth υπενθυμίζει ότι η ουσία δεν βρίσκεται στο ίδιο το εργαλείο, αλλά στον τρόπο που επιλέγουμε να το χρησιμοποιήσουμε.

🫀 At just 14, Siddharth Nandyala created CircadiaV—an AI tool that detects heart disease in 7 seconds with 96% accuracy. Using a smartphone’s mic, the app analyzes heart sounds with AI to identify issues and provide instant results 🚀#VivaTech #AI #HealthTech pic.twitter.com/SWlyQs2vuV

— Viva Technology (@VivaTech) April 7, 2025