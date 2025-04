Αλεξάντερ Ζβέρεφ για φαγητό: Χάσιμο χρόνου

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν είναι απλώς ένας κορυφαίος τενίστας – είναι μια προσωπικότητα που δεν περνά απαρατήρητη. Με 23 τίτλους στο ενεργητικό του, συμμετοχές σε τελικούς τριών Grand Slam και άνοδο έως τη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ο 27χρονος εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στα κορτ. Γεννημένος στη Ρωσία αλλά εκπροσωπώντας τη Γερμανία, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα του διεθνούς τένις. Ωστόσο, η παρουσία του δεν περιορίζεται εντός γηπέδων. Ο Ζβέρεφ είναι συχνά αντικείμενο συζήτησης για τις απόψεις του και για πτυχές της προσωπικής του ζωής που έχουν απασχολήσει τη δημόσια σφαίρα – από δικαστικές εμπλοκές μέχρι ασυνήθιστες δηλώσεις. Πρόσφατα, ο Γερμανός αθλητής προκάλεσε νέα αίσθηση με τις τοποθετήσεις του γύρω από τη διατροφή και τη σχέση του με το φαγητό.

Culinary delight? Not for Alexander Zverev 😮

🇩🇪 The German world No. 2 has opened up on his unusual relationship with food, revealing he’s a “bad eater” and “would rather spend five hours on court to practice than eat”. pic.twitter.com/J7c1kHOYPq

