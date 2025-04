Βαλ Κίλμερ: Επιβεβαιώθηκε η αιτία θανάτου του

Μέρες μετά τον θάνατο του Βαλ Κίλμερ, το επίσημο πιστοποιητικό θανάτου του, που εκδόθηκε από τις αρχές του Λος Άντζελες, έρχεται να φωτίσει τις λεπτομέρειες πίσω από το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του. Ο αγαπημένος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή την 1η Απριλίου, έπειτα από μάχη με πνευμονία, ενώ οι γιατροί κατέγραψαν ως υποκείμενες αιτίες την οξεία υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια, τη χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και το πλακώδες καρκίνωμα στη βάση της γλώσσας. Τον κατάλογο των παραγόντων που συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασής του συμπλήρωναν ο υποσιτισμός και η τραχειοδερματική συρίγγα. Η αποτέφρωσή του πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου, σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ η κόρη του, Μερσέντες, ήταν εκείνη που επιβεβαίωσε τον θάνατό του στους New York Times.

Ο Βαλ Κίλμερ πάλευε με σοβαρά προβλήματα υγείας εδώ και μια δεκαετία. Η διάγνωση καρκίνου στον λαιμό το 2015 αποτέλεσε την αρχή ενός μακρού, επίπονου δρόμου, κατά μήκος του οποίου ο άλλοτε δυναμικός και πληθωρικός πρωταγωνιστής έχασε σχεδόν ολοκληρωτικά τη φωνή του. Η χημειοθεραπεία, η ακτινοβολία, οι δύο τραχειοστομίες στις οποίες υποβλήθηκε και η συνεχής επιδείνωση της υγείας του τον οδήγησαν σε μακροχρόνια κατάκλιση, με περιορισμένη κινητικότητα και ανάγκη διαρκούς φροντίδας. Στην ταινία «Top Gun: Maverick», που προβλήθηκε το 2022, η φωνή του αναδημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης – μια τεχνολογική συγκίνηση που έδωσε στον θεατή τη δυνατότητα να τον “ακούσει” για τελευταία φορά, έστω και ψηφιακά. Οι τελευταίοι μήνες της ζωής του ήταν δύσκολοι. Όπως αναφέρει το TMZ, ο 65χρονος ηθοποιός νοσηλευόταν συχνά, ενώ η υγεία του είχε πλέον επιβαρυνθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις καθημερινές του ανάγκες. Η τελευταία του εισαγωγή στο νοσοκομείο έγινε λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, με φίλους και συγγενείς να τον επισκέπτονται μέχρι την ύστατη στιγμή.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Κίλμερ χρονολογείται στο 2019, όταν παρευρέθηκε στο «Thespians Go Hollywood Gala» μαζί με την κόρη του. Εκεί, έχοντας χάσει πλέον το μεγαλύτερο μέρος της φωνής του, είχε ήδη αρχίσει να συμβιβάζεται με τη σιωπή – αλλά όχι με την απουσία. Η ιστορία του αποτυπώθηκε με ένταση και ειλικρίνεια στην αυτοβιογραφία του το 2020, με τίτλο «I’m Your Huckleberry». Σε μια από τις πιο συγκλονιστικές του αφηγήσεις, ο Κίλμερ περιγράφει τη νύχτα που σχεδόν πέθανε: «Ξύπνησα ξερνώντας αίμα. Το κρεβάτι μου είχε βαφτεί κόκκινο. Έμοιαζε με σκηνή από τον “Νονό”. Προσευχήθηκα. Κάλεσα το 911. Η οικοδέσποινά μου, η Σερ, ανταποκρίθηκε αμέσως». Η θρυλική τραγουδίστρια, παλιά του σύντροφος, του είχε ανοίξει το σπίτι της και του είχε σταθεί όταν η υγεία του άρχισε να καταρρέει. Μαζί του μέχρι τέλους, όπως και τότε που ο ίδιος, γεμάτος ζωή, γοήτευε τον κόσμο μέσα από την οθόνη. Ο Βαλ Κίλμερ υπήρξε ένας ηθοποιός με ισχυρή προσωπικότητα, που χάραξε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κινηματογράφο. Από τον Iceman στο «Top Gun», μέχρι τον Jim Morrison, τον Batman, τον Doc Holliday, έδωσε φωνή – και σώμα – σε χαρακτήρες που δεν έσβησαν ποτέ. Η παρουσία του ήταν αδιαπραγμάτευτη. Δεν υποκλίθηκε ποτέ στα εύκολα. Πάλεψε με το σώμα του, κράτησε το βλέμμα του καθαρό και δεν λύγισε, ούτε όταν όλα έδειχναν χαμένα. Έφυγε όπως έζησε: αθόρυβα, μα με αξιοπρέπεια.

