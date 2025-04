Άγιος Δομίνικος κλαμπ: Ένα έθνος στο πένθος, οικογένειες σε θρήνο

Η τραγωδία που συγκλόνισε τη Σάντο Ντομίνγκο, την πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, έλαβε χθες επίσημα τέλος από πλευράς επιχειρήσεων διάσωσης. Η κατάρρευση της οροφής του δημοφιλούς νυχτερινού κέντρου Jet Set τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, εν μέσω πολυπληθούς συναυλίας, κόστισε τη ζωή σε 221 ανθρώπους, σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό των αρχών. «Η επιχείρηση εντοπισμού, διάσωσης και ανάκτησης θυμάτων ολοκληρώθηκε», ανακοίνωσε με συγκίνηση ο εκπρόσωπος της προεδρίας, Ομέρο Φιγκερόα, μέσω ανάρτησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πλέον, περνάμε στη φάση της διερεύνησης: να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ». Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη συγκρότηση διεθνούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων, με τη συμμετοχή ντόπιων και ξένων ειδικών, προκειμένου να εξακριβωθούν οι αιτίες της τραγικής κατάρρευσης, ενώ παραμένει άγνωστος ο ακριβής αριθμός των παρευρισκόμενων τη στιγμή του δυστυχήματος – εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 500 έως και 1.000 άτομα.

Η συναυλία στο Jet Set είχε προσελκύσει ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων: πολιτικούς, καλλιτέχνες, αθλητές, αλλά και χιλιάδες πολίτες. Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγεται και ο θρύλος της μερένγκε, Ρούμπι Πέρες, που εμφανιζόταν στη σκηνή τη στιγμή της κατάρρευσης. Τη ζωή τους έχασαν επίσης δύο παλαίμαχοι παίκτες του MLB, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση στη χώρα με τη μακρά μπέιζμπολ παράδοση. Ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας, Λουίς Αμπιναδέρ, παραβρέθηκε στην κηδεία του καλλιτέχνη, συμμετέχοντας στο εθνικό πένθος. Ο Χουάν Μανουέλ Μέντες, επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων Εκτάκτων Καταστάσεων (COE), δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Ήταν η πιο δύσκολη αποστολή της καριέρας μου στα 20 χρόνια που υπηρετώ», δήλωσε με τρεμάμενη φωνή, προτού διακόψει τη συνέντευξη. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης, που επιχειρούσαν ασταμάτητα από το πρώτο βράδυ, κατάφεραν να ανασύρουν σχεδόν 200 ανθρώπους ζωντανούς, μέσα σε λίγες ώρες από την καταστροφή.

Με την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων, οικογένειες που είχαν παραμείνει για μέρες στον χώρο, αγωνιώντας για την τύχη των αγαπημένων τους, άρχισαν να αποχωρούν – άλλοι με ανακούφιση, άλλοι με θλίψη και ορισμένοι χωρίς ποτέ να πάρουν απαντήσεις. Η Δομινικανή Δημοκρατία ζει πλέον τις πιο σκοτεινές της μέρες, αναζητώντας εξηγήσεις για μια ανείπωτη καταστροφή που βύθισε στο πένθος εκατοντάδες οικογένειες και συγκλόνισε μια ολόκληρη χώρα.

Authorities have ended the search for survivors in the Dominican Republic nightclub roof collapse, with the death toll climbing to at least 221, including nine Americans. @VictorOquendo speaks with a victim’s family and has the latest on the investigation. https://t.co/Op1FdS68ke pic.twitter.com/n8Wh5CgcVO

— World News Tonight (@ABCWorldNews) April 11, 2025