Δένδιας από Μπρυζ: «Η Ευρώπη πρέπει να οικοδομήσει αμυντική αυτονομία – Δεν είναι έτοιμη για τις υβριδικές απειλές»

Την επιτακτική ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει στην ενίσχυση της αμυντικής της βάσης και να προχωρήσει σε δομικές αλλαγές στην αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την ομιλία του στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπρυζ, με θέμα «Ο ρόλος της Ελλάδας στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ε.Ε. και η συμβολή της στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού αμυντικού βραχίονα». Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κάνοντας μια αιχμηρή σύγκριση: «Η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία μπορούν να παράγουν χιλιάδες drones καθημερινά. Η Ευρώπη έχει τη γνώση, αλλά δεν έχει την ικανότητα». Τόνισε δε ότι απαιτείται η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας ώστε η Ε.Ε. να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες μορφές πολέμου. Παραδέχτηκε ότι η Ευρώπη δεν παράγει καν αεροσκάφη stealth, αφήνοντας τη χώρα μας να στραφεί αναγκαστικά σε αμερικανικές επιλογές όπως το F-35, καθώς τα ευρωπαϊκά αεροσκάφη – Rafale, Eurofighter – δεν διαθέτουν τεχνολογία αποφυγής ραντάρ.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι το μέλλον της πολεμικής αεροπορίας δεν θα βασίζεται πλέον σε μεμονωμένα μαχητικά, αλλά σε ψηφιακές πλατφόρμες μάχης, όπου το μαχητικό θα συντονίζει σμήνη από μη επανδρωμένα σκάφη. «Δεν θα πολεμά ο πιλότος με το αεροπλάνο του, αλλά με τα drones που το συνοδεύουν», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο υπουργός αναγνώρισε ότι η πορεία προς την ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία είναι μακρά: «Αν παραγγείλουμε πλοία σήμερα, θα τα έχουμε σε 7-8 χρόνια. Υποβρύχια, σε 12. Τα 150 δισ. ευρώ δεν αρκούν – δεν υπάρχουν ούτε οι δομές παραγωγής». Τόνισε ότι αυτή η αυτονομία δεν πρέπει να εκληφθεί ως εναλλακτική στο ΝΑΤΟ, αλλά ως συμπληρωματική ενίσχυση. Ο Νίκος Δένδιας δεν μάσησε τα λόγια του: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη να διαχειριστεί τις νέες, υβριδικές μορφές απειλής». Τόνισε ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω Brexit άφησε σημαντικό κενό, ενώ η σύγκρουση στην Ουκρανία «άλλαξε τον τρόπο που διεξάγεται ο πόλεμος». Η Ευρώπη πρέπει πλέον να προσαρμοστεί στη νέα εποχή που περιλαμβάνει πολέμους σε ξηρά, αέρα, θάλασσα και στον κυβερνοχώρο, είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για ανάγκη ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη διατήρηση της ασφάλειας: «Ο στρατός μιας Δημοκρατίας δεν μπορεί να αποτελείται μόνο από επαγγελματίες. Ο πολίτης πρέπει να υπηρετεί, να προστατεύει τις αξίες της χώρας του». Δήλωσε ότι γνωρίζει πως αυτή η άποψη ίσως είναι αντιδημοφιλής, αλλά απαραίτητη. Ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα συνεισφέρει σημαντικά στις δύο ναυτικές αποστολές της Ε.Ε. που φέρουν και ελληνικά ονόματα: ΕΙΡΗΝΗ (στη Μεσόγειο) και ΑΣΠΙΔΕΣ (στην Ερυθρά Θάλασσα). Παράλληλα, τόνισε πως η χώρα μας μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην αποναρκοθέτηση, εφόσον επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία και χρειαστεί ειρηνευτική δύναμη. Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν μπορούν να αποδεχτούν την έννοια της στρατιωτικής εισβολής ως νόμιμου τρόπου επίλυσης διαφορών. «Αν το δεχτούμε, επιστρέφουμε στον Μεσαίωνα», προειδοποίησε. Πριν τη δημόσια συζήτηση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε διαδοχικές επαφές με την πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης και πρώην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ε.Ε. Φεντερίκα Μογκερίνι, καθώς και με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη, διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων.

At the public discussion at the @collegeofeurope, with the Rector and former High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini @FedericaMog and the Professor of International Relations & Director of the Institute of Global… pic.twitter.com/c3U3OMaOjs

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 9, 2025