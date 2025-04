Τσιτσιπάς νέος προπονητής: Έρχεται ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς

Μια μεγάλη αλλαγή φαίνεται πως ετοιμάζεται στην προπονητική ομάδα του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς σύμφωνα με Ρώσο δημοσιογράφο που ειδικεύεται στο τένις, ο Έλληνας πρωταθλητής έχει συμφωνήσει με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς για να αναλάβει τα ηνία της τεχνικής καθοδήγησης μετά το τέλος του Roland Garros. Ο Ιβανίσεβιτς, μια εμβληματική μορφή του παγκόσμιου τένις, δεν είναι άγνωστος στο ρόλο του προπονητή. Από το 2019 έως και φέτος, υπήρξε σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας του Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν συνεργάστηκε –έστω και σύντομα– με την Έλενα Ριμπάκινα και παλαιότερα με τον Μάριν Τσίλιτς. Με την εμπειρία του από τη γραμμή του κορτ, αλλά και από το ίδιο το court, όπου κατέκτησε το Wimbledon το 2001 σε μια από τις πιο συγκλονιστικές ανατροπές στην ιστορία του τουρνουά, ο Κροάτης προπονητής φαντάζει ως ιδανική επιλογή για τον 24χρονο Στέφανο που αναζητά νέα ώθηση στην καριέρα του.

Η είδηση κυκλοφορεί την ώρα που ο Δημήτρης Χατζηνικολάου, που έχει επισήμως τον ρόλο του προπονητή του Τσιτσιπά, απουσιάζει από το Μόντε Κάρλο. Την τεχνική καθοδήγηση για τη χωμάτινη περίοδο έχει αναλάβει προσωρινά ο Κέρει Αμπακάρ, ωστόσο όλα δείχνουν ότι αυτή η συνεργασία έχει ορίζοντα… Roland Garros.Η πιθανή έλευση του Ιβανίσεβιτς φέρνει νέο αέρα στο επιτελείο του Τσιτσιπά και ενδεχομένως να σηματοδοτήσει μια πιο σταθερή και στρατηγικά επικεντρωμένη πορεία για τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος εδώ και καιρό αναζητεί μια σταθερή αγωνιστική ταυτότητα και την ανάκαμψη από τις αστάθειες των τελευταίων μηνών. Το μόνο που απομένει, είναι η επίσημη επιβεβαίωση.

After the clay season, Goran Ivanišević will become Stefanos Tsitsipas’ coach. pic.twitter.com/VmD7JCBSCK

— Dychkovsky | Mr Tennis (@dychkovsky_23) April 9, 2025