Μέγκαν Μαρκλ podcast: Η προεκλαμψία και οι δυσκολίες της μητρότητας

Σε προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Μέγκαν Μαρκλ, αποκαλύπτοντας ότι μετά τον τοκετό αντιμετώπισε προεκλαμψία, σε μία από τις πιο σοβαρές επιπλοκές της εγκυμοσύνης. Η δήλωση έγινε στο πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς podcast της, με τίτλο «Confessions of a Female Founder». Συνομιλώντας με τη φίλη της και ιδρύτρια της εφαρμογής γνωριμιών Bumble, Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ, η δούκισσα του Σάσεξ χαρακτήρισε την εμπειρία της ως «σπάνια και τρομακτική», σημειώνοντας ότι παράλληλα έπρεπε να ανταποκριθεί σε δημόσιες εμφανίσεις και οικογενειακές υποχρεώσεις. «Προσπαθείς να το διαχειριστείς, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι συμβαίνει. Συνεχίζεις να είσαι παρούσα, κυρίως για τα παιδιά σου, ενώ αντιμετωπίζεις κρίσιμα ιατρικά ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Χερντ υπενθύμισε τη δημόσια εμφάνιση της Μαρκλ με τον νεογέννητο Άρτσι στο Κάστρο του Ουίνδσορ, δύο ημέρες μετά τη γέννησή του, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την ψυχραιμία και την εικόνα της σε μια τόσο απαιτητική στιγμή. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου διάρκειας 50 λεπτών, οι δύο γυναίκες συζήτησαν για τη μητρότητα, τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και τον ρόλο της τεχνολογίας στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των εργαζόμενων γονιών.

Η Μαρκλ αναφέρθηκε στη ρουτίνα της κόρης της Λίλιμπετ, η οποία σήμερα είναι τριών ετών. Όπως είπε, πηγαίνει για λίγες ώρες στον παιδικό σταθμό και συνεχίζει να κάνει μεσημεριανούς ύπνους. «Αν ξυπνήσει και θέλει να με βρει, ξέρει πού είμαι, ακόμη κι αν η πόρτα είναι κλειστή. Κατά καιρούς συμμετέχει σε επαγγελματικές συναντήσεις στην αγκαλιά μου», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να χάνει σημαντικές οικογενειακές στιγμές. «Το να μεγαλώνεις παιδιά ενώ χτίζεις κάτι επαγγελματικά σου δίνει μια ξεχωριστή οπτική», πρόσθεσε. «Καθώς αναπτύσσεις μια επιχείρηση, το παιδί σου μαθαίνει να χρησιμοποιεί το γιογιό».

Από την πλευρά της, η Χερντ τόνισε πως η τεχνολογία δίνει πλέον τη δυνατότητα στους γονείς να είναι παρόντες σε σημαντικές στιγμές, ακόμη κι αν εργάζονται. «Μπορείς να συμμετέχεις σε μια σύσκεψη ενώ περιμένεις στην ουρά του σχολείου. Δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεσαι σε γραφείο», ανέφερε. Η νέα σειρά podcast της Μέγκαν Μαρκλ αποτελείται από οκτώ επεισόδια και επικεντρώνεται σε θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας και προσωπικών εμπειριών, με καλεσμένες γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό χώρο.

Meghan Markle opens up about ‘scary’ health battle as first episode of her podcast drops https://t.co/dwysyT8RmV pic.twitter.com/FaRDkooRRC

— The Sun (@TheSun) April 8, 2025