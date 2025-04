Δένδιας Λίβανος: Μήνυμα σταθερότητας από τη Βηρυτό

Επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο πραγματοποίησε την Τρίτη 8 Απριλίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στέλνοντας σαφές μήνυμα στήριξης προς την κυβέρνηση και τον λαό της χώρας που ταλανίζεται από χρόνια κρίση. Η επίσκεψη έγινε έπειτα από πρόσκληση του Λιβανέζου ομολόγου του, Μισέλ Μενάσα, και εντάσσεται στο πλαίσιο της ελληνικής στρατηγικής για την ενίσχυση των δεσμών με χώρες-κλειδιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά την άφιξή του στη Βηρυτό, ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός με τιμές στο Υπουργείο Άμυνας του Λιβάνου από τον κ. Μενάσα. Ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση και διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών, με επίκεντρο τη διμερή αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή ασφάλεια και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. «Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για την ευημερία και την ασφάλεια του Λιβάνου και ολόκληρης της περιοχής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι ο Λίβανος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα. «Βρισκόμαστε κοντά, είμαστε φίλοι, γείτονες, και πιστεύουμε στο μέλλον αυτής της χώρας», πρόσθεσε.

Ο Έλληνας υπουργός εξήρε την πολιτική πρόοδο στον Λίβανο, χαιρετίζοντας τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης και την εκλογή του Προέδρου Ζοζέφ Αούν. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέφθηκε τη χώρα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, γεγονός που – όπως τόνισε – αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στη σταθερότητα της περιοχής.

During my visit to Beirut, I was received by General

Joseph Aoun, President of the Republic of Lebanon. pic.twitter.com/wbFMloypar

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 8, 2025