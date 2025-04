Τραμπ – Ερντογάν: Στάζουν… σιρόπια

Μόνο θετικά σχόλια είχε να απευθύνει προς την Τουρκία και τον πρόεδρό της Ταγίπ Ερντογάν ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η συζήτηση των δύο ηγετών αναμενόταν να επικεντρωθεί στα ζητήματα του Ιράν, της Γάζας, της Συρίας και των εμπορικών δασμών, ωστόσο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε να δώσει ιδιαίτερο βάρος στη σχέση του με την Άγκυρα. «Έχω μια πολύ, πολύ καλή σχέση με την Τουρκία και τον ηγέτη της», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι διατηρεί στενή προσωπική επαφή με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο και συνεχάρη για τις ενέργειές του στο μέτωπο της Συρίας. Ο Τραμπ, σε μια αποστροφή που προκάλεσε αίσθηση, αποκάλυψε πως επαίνεσε προσωπικά τον Ερντογάν για τον ρόλο του στη συριακή κρίση: «Του είπα ότι έκανε κάτι που κανείς δεν είχε καταφέρει εδώ και δύο χιλιετίες – πήρε τον έλεγχο της Συρίας. Πρέπει να του το αναγνωρίσουμε αυτό.»

Trump: “I said that to [Erdogan]. I said ‘Congratulations, you’ve been able to do what nobody has been able to in 2,000 years. You’ve taken over Syria’ … you gotta hand it to him.” pic.twitter.com/Fz5ddWWMb6

Πρόσθεσε μάλιστα, με εμφανή διάθεση χιούμορ αλλά και… αυτοεγκωμιασμού, πως όταν ο Ερντογάν του απάντησε «όχι, όχι, δεν ήμουν εγώ, ήσουν εσύ», ο ίδιος σχολίασε: «Εντάξει, ας πούμε ότι ήμουν και εγώ…». Ο Τραμπ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Τούρκο πρόεδρο, χαρακτηρίζοντάς τον «σκληρό και πολύ έξυπνο», ενώ σημείωσε: «Έχω μια πολύ καλή σχέση με αυτόν τον άνθρωπο τον Ερντογάν: μου αρέσει, του αρέσω και αυτό τρελαίνει τα ΜΜΕ.» Παρότι δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει τη δοκιμασία που πέρασαν οι διμερείς σχέσεις κατά την πρώτη του θητεία – με αφορμή την υπόθεση της κράτησης του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον στη Σμύρνη – ο Τραμπ υπογράμμισε ότι ουδέποτε υπήρξε ουσιαστικό πρόβλημα στις σχέσεις του με την Τουρκία, παρά τις εντάσεις εκείνης της περιόδου.

Σε ερώτηση για τις διαταραγμένες σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας – ιδίως σε ό,τι αφορά τη συριακή κρίση και την αυξανόμενη τουρκική επιρροή στην περιοχή – ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος πως μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στους δύο παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ: «Αν έχουν στο Ισραήλ πρόβλημα με την Τουρκία, νομίζω ότι μπορώ να το λύσω, αρκεί να είστε λογικοί», δήλωσε απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς.

Trump: “I have a great relations with a man named Erdogan. Have you heard of him? I happen to like him and he likes me. I know the press will get very angry — ‘he likes Erdogan.’ But I do and he likes me.” pic.twitter.com/DHLa3KIdz2

— Aaron Rupar (@atrupar) April 7, 2025