Μωρό από μητέρα με μεταμοσχευμένη μήτρα: «Ένα μικρό θαύμα» στη Βρετανία

Μια σελίδα συγκίνησης και επιστημονικής πρωτοπορίας γράφτηκε πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς μια 36χρονη γυναίκα, η Grace Davidson, έγινε η πρώτη στη χώρα που έφερε στον κόσμο παιδί χάρη σε μεταμόσχευση μήτρας – μια διαδικασία που της χάρισε το πολυπόθητο δώρο της μητρότητας. Η Grace είχε γεννηθεί με το σύνδρομο Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), μια σπάνια πάθηση που στερεί από τις γυναίκες τη δυνατότητα να κυοφορήσουν, καθώς η μήτρα είτε απουσιάζει είτε είναι υπολειμματική. Το 2023, όμως, έλαβε το απόλυτο δώρο ζωής: τη μήτρα της αδελφής της, Amy Purdie, η οποία είχε ήδη ολοκληρώσει τη δική της οικογένεια και αποφάσισε να της προσφέρει μια ανεκτίμητη ευκαιρία.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2025, η Grace και ο σύζυγός της Angus κρατούν στην αγκαλιά τους την κόρη τους – τη μικρή Amy, που πήρε το όνομά της από τη θεία της, σε μια συγκινητική απόδοση τιμής. Το δεύτερο όνομά της, Isabel, είναι εμπνευσμένο από τη χειρουργό Isabel Quiroga, επικεφαλής της ιατρικής ομάδας που υλοποίησε την επέμβαση-ορόσημο. Η μεταμόσχευση μήτρας πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Churchill της Οξφόρδης και διήρκεσε περίπου 17 ώρες, με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 γιατρών. Παρά τους κινδύνους για τις δύο αδελφές, το αποτέλεσμα δικαίωσε κάθε ρίσκο. Η Grace είχε περίοδο δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση και έμεινε έγκυος από την πρώτη κιόλας εξωσωματική γονιμοποίηση. «Ήταν μια απίστευτη εμπειρία όταν ένιωσα το πρώτο της σπρώξιμο», δήλωσε η Grace. «Ολόκληρη η εγκυμοσύνη ήταν πραγματικά ξεχωριστή». Η Amy γεννήθηκε με καισαρική στο νοσοκομείο Queen Charlotte’s, στις 27 Φεβρουαρίου, ζυγίζοντας λίγο πάνω από δύο κιλά.

▫Grace Davidson received a transplanted womb from her sister in an incredible 18-hour surgical procedure

Η Grace και ο Angus, που κατοικούν στο βόρειο Λονδίνο αλλά έχουν καταγωγή από τη Σκωτία, ελπίζουν τώρα να αποκτήσουν και δεύτερο παιδί, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της ιατρικής ομάδας. Μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη, η μεταμοσχευμένη μήτρα πρόκειται να αφαιρεθεί, ώστε η Grace να σταματήσει τη χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων – απαραίτητων για την αποδοχή του μοσχεύματος, αλλά επικίνδυνων μακροπρόθεσμα λόγω πιθανών παρενεργειών, όπως αυξημένος κίνδυνος καρκίνου. Για την Amy Purdie, το να δωρίσει τη μήτρα της στην αδελφή της δεν προκάλεσε καμία αίσθηση απώλειας. «Το όφελος ήταν πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο», δήλωσε. Η ίδια και ο σύζυγός της είχαν αποφασίσει να μη μεγαλώσουν την οικογένειά τους περαιτέρω, και το να δώσει ζωή… μέσα από τη δική της μήτρα, αποτέλεσε μια πράξη αδελφικής αγάπης άνευ προηγουμένου.

Grace Davidson has given birth to a "little miracle" baby girl, who has become the first child in the UK to be born to a mother using a donated womb, after receiving it from her sister Amy

Η γέννηση της Amy αποτελεί όχι μόνο προσωπική δικαίωση για τη Grace, αλλά και σημαντικό σταθμό για τη Βρετανία στον τομέα της μεταμόσχευσης μήτρας. Η εγχείρηση της Grace ήταν η πρώτη επιτυχημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τότε, η ίδια ιατρική ομάδα έχει πραγματοποιήσει τρεις ακόμη μεταμοσχεύσεις χρησιμοποιώντας μήτρες από νεκρούς δότες, ενώ στοχεύει να φτάσει τις 15 για να ολοκληρώσει την κλινική μελέτη. Παγκοσμίως, η πρώτη γέννηση παιδιού από μεταμοσχευμένη μήτρα καταγράφηκε στη Σουηδία το 2014. Έκτοτε, περίπου 135 μεταμοσχεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον 12 χώρες – από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία μέχρι την Κίνα και την Τουρκία – με συνολικά περίπου 65 παιδιά να έχουν γεννηθεί με αυτόν τον τρόπο.

Ο καθηγητής Richard Smith, πρωτοπόρος της έρευνας στη μεταμόσχευση μήτρας και επικεφαλής του φιλανθρωπικού οργανισμού Womb Transplant UK, δήλωσε πως η επιτυχία της Grace δίνει φτερά σε χιλιάδες γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο που αδυνατούν να κυοφορήσουν. Περίπου 15.000 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ζουν χωρίς λειτουργική μήτρα, εκ των οποίων οι 5.000 γεννήθηκαν χωρίς αυτήν.

Η ίδια η Grace τονίζει πως αν και της είχαν προταθεί η υιοθεσία ή η παρένθετη μητρότητα, το να κυοφορήσει το παιδί της ήταν ένα βαθύ, αυθεντικό όνειρο. «Πάντα ένιωθα το μητρικό ένστικτο», λέει, «αλλά για χρόνια το κρατούσα θαμμένο μέσα μου, γιατί το να ελπίζω πονούσε». Για την ίδια, η γέννηση της Amy δεν ήταν απλώς ένα ιατρικό επίτευγμα, αλλά η δικαίωση μιας διαδρομής γεμάτης πόνο, προσμονή και αδελφική αγάπη. «Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αποδεχτώ πως η αδελφή μου θα έκανε αυτό το βήμα για μένα», παραδέχεται συγκινημένη. «Αλλά ήταν η πιο μεγάλη πράξη αγάπης που θα μπορούσε να μου προσφέρει».

The first baby has been born in the UK to a mother using a donated womb.

The baby's mum, Grace Davidson, was born without a functioning uterus and received her sister's womb in 2023.

— BBC Woman's Hour (@BBCWomansHour) April 8, 2025