Έλτον Τζον όραση: Δεν μπορώ ούτε να δω τους γιους μου να παίζουν ποδόσφαιρο, είναι επώδυνο

Μια εκ βαθέων εξομολόγηση έκανε ο θρύλος της παγκόσμιας μουσικής, Έλτον Τζον, αποκαλύπτοντας πως η καθημερινότητά του έχει αλλάξει δραματικά τον τελευταίο χρόνο, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρή επιδείνωση της όρασής του. Στα 78 του χρόνια, ο σπουδαίος καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που βιώνει και το πόσο τον πληγώνει που πλέον δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα παιδιά του να παίζουν.

Μιλώντας στην εφημερίδα The Times, ο Έλτον Τζον δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Δεν μπορώ να δω τηλεόραση, δεν μπορώ να διαβάσω. Το πιο σκληρό όμως είναι πως δεν μπορώ να δω τα αγόρια μου να παίζουν ράγκμπι και ποδόσφαιρο. Είναι μια επώδυνη περίοδος, γιατί πάντα ήμουν άνθρωπος που ήθελε να τα ζει όλα έντονα. Αυτό πονάει. Σε πιάνει η συγκίνηση. Όμως πρέπει να το αποδεχτείς. Νιώθω ευγνώμων για τη ζωή που έχω, για την οικογένειά μου. Βλέπω ακόμη κάτι από το αριστερό μου μάτι, και λες στον εαυτό σου “προχώρα”.»

Παρά τις δυσκολίες, ο Έλτον Τζον παραμένει βαθιά δεμένος με τη ζωή και την οικογένειά του. Μαζί με τον σύζυγό του, Ντέιβιντ Φέρνις, και τους δύο γιους τους, συνεχίζουν να χτίζουν αναμνήσεις, σε μια νέα καθημερινότητα, μακριά πλέον από τις εξαντλητικές περιοδείες. Η τελευταία του μεγάλη εμφάνιση, στο φεστιβάλ Glastonbury το 2023, αποτέλεσε τον ιδανικό επίλογο της συναυλιακής του διαδρομής: «Δεν θα μπορούσα να φύγω με καλύτερο τρόπο. Το Glastonbury ήταν μαγικό. Και πρέπει να ξέρεις πότε να αποχωρείς», ανέφερε με σοφία. Παρ’ όλα αυτά, δεν σκοπεύει να σταματήσει να δημιουργεί: «Έκανα 120 συναυλίες τον χρόνο. Καθόλου παράξενο που τα δάχτυλά μου δεν αντέχουν πια… Είμαι γεμάτος μουσική. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μου δόθηκε ποτέ. Και στα 78 μου, νιώθω πιο πλήρης από ποτέ. Τα μάτια μου με ταλαιπωρούν, ναι. Αλλά θα τα καταφέρω. Έχω ακόμη πολλά να κάνω.»

Elton John Reveals He “Can’t See Sons Playing Sport” Due To Sight Loss https://t.co/fNHAM1AUQv

— Deadline (@DEADLINE) April 6, 2025