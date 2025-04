Dying for Sex υπόθεση: Η αληθινή ιστορία της γυναίκας που της έμειναν έξι μήνες ζωής

Τι κάνεις όταν οι γιατροί σου λένε πως σου απομένουν έξι μήνες ζωής; Κλείνεσαι στο σπίτι σου και μετράς ανάσες ή ανοίγεις την πόρτα, πετάς την παλιά σου ζωή και ζεις; Η Molly Kochan επέλεξε το δεύτερο. Και το έκανε με πάθος, τόλμη και – γιατί όχι – με λίγο… σεξουαλικό θόρυβο. Η ιστορία της Molly, της γυναίκας που χώρισε, ερωτεύτηκε τον εαυτό της και ξεκίνησε ένα προσωπικό ερωτικό οδοιπορικό μετά τη διάγνωση με καρκίνο τελικού σταδίου, γίνεται τώρα σειρά στη Disney+, με τίτλο Dying for Sex – βασισμένη στο ομώνυμο podcast που συγκλόνισε το κοινό. Με πρωταγωνίστρια την Μισέλ Γουίλιαμς στον ρόλο της Molly και τη Τζένι Σλέιτ (γνωστή από το It Ends With Us) στον ρόλο της κολλητής της Nikki, η σειρά είναι όσο αστεία, όσο συγκινητική και όσο τολμηρή χρειάζεται για να διαλύσει ταμπού γύρω από τη θνητότητα, τη γυναικεία σεξουαλικότητα και τη φιλία.

Η Molly εγκαταλείπει τον κουρασμένο γάμο της με τον Στιβ και, με τη στήριξη της Nikki, μπαίνει σε έναν κόσμο γεμάτο ερωτικά ραντεβού, sex toys, butt pics και θάρρος. Μέσα από 200 εμπειρίες, ψάχνει όχι απλώς την απόλαυση, αλλά την αλήθεια της – σε ένα σώμα που φθείρεται και μια ψυχή που ανθίζει. Η αληθινή Molly Kochan διαγνώστηκε με καρκίνο το 2015 και αποφάσισε ότι, αντί να αποχαιρετήσει σιωπηλά τη ζωή, θα την ξεσκονίσει μέχρι την τελευταία της σταγόνα. Έκανε podcast με τη φίλη της, Nikki Boyer, ηχογραφούσε τα πάντα και μιλούσε για σεξ, θεραπεία, τραύματα, συγχώρεση και ανθρώπινη επαφή.

Έφυγε από τη ζωή το 2019. Το podcast κυκλοφόρησε έναν χρόνο μετά, το 2020, και συγκέντρωσε εκατομμύρια ακροάσεις. Λίγο αργότερα κυκλοφόρησε και το βιβλίο της με τίτλο Screw Cancer: Becoming Whole – ένα συγκλονιστικό μανιφέστο για το πώς ο έρωτας, το χιούμορ και η αποδοχή μπορούν να κερδίσουν ακόμα και τον θάνατο. Η σειρά Dying for Sex κυκλοφορεί στη Disney+ από 4 Απριλίου – και όλα τα επεισόδια ανεβαίνουν ταυτόχρονα. Είναι τολμηρή. Είναι αληθινή. Είναι απελευθερωτική. Δεν είναι μια ιστορία για το τέλος. Είναι μια ωδή στο πώς ζεις όταν ξέρεις ότι τελειώνει.