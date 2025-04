Διασώστες Γάζα: Παραδοχή «λάθους» από το Ισραήλ για την επίθεση που σκότωσε τους 15 εργαζόμενους

Διεθνή κατακραυγή και σοκ προκαλεί η παραδοχή του ισραηλινού στρατού πως οι δυνάμεις του ευθύνονται για τον θάνατο 15 εργαζομένων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη Γάζα, έπειτα από λάθος εκτίμηση κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Ράφα, στις 23 Μαρτίου. Η επίθεση, που καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο διασώστη που σκοτώθηκε, δείχνει τα οχήματα της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, της Πολιτικής Άμυνας και του ΟΗΕ να δέχονται πυρά αιφνιδιαστικά, παρότι είχαν αναμμένα φώτα και ευδιάκριτες σημάνσεις. Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) παραδέχτηκαν ότι οι στρατιώτες θεώρησαν πως η πομπή οχημάτων πλησίαζε «ύποπτα» στο σκοτάδι, χωρίς φώτα ή προηγούμενη συνεννόηση, κάτι που εκ των υστέρων διαψεύστηκε από το οπτικό υλικό.

Israel, as always, lied about executing the 15 Palestinian medics in Gaza. Here’s the full clip recorded by one of the victims. Their vehicles had sirens on and lights flashing. Despite that, they were shot at for 6 straight minutes. This was no mistake. It was a targeted attack. pic.twitter.com/t5iCdhTggJ

