Blondie ντράμερ: Πέθανε ο Κλεμ Μπερκ

Ο κόσμος της μουσικής πενθεί έναν αθόρυβο γίγαντα. Ο Κλεμ Μπερκ, εμβληματικός ντράμερ των Blondie, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση ανακοίνωσε το ίδιο το συγκρότημα, με λόγια βαθιά φορτισμένα από συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. «Ο Κλεμ δεν ήταν απλώς ο ντράμερ μας. Ήταν ο παλμός μας. Ήταν η καρδιά των Blondie», ανέφεραν τα μέλη του συγκροτήματος σε δήλωσή τους, που δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το πάθος του για τη μουσική, η αστείρευτη ενέργειά του και η δημιουργική του φλόγα ήταν απλώς ασύγκριτα».

CLEM BURKE RIP

We were both very sad to hear that our mate of 20 years passed away yesterday.

To us he was our cool big brother & thank him for the love and fun we had together over the years.

Clem we love you to the Moon and Back and because of you Dreaming is free

DEB & ANDY pic.twitter.com/hsEtF3MGOq

— Debbie Harris (@BootlegBlondie) April 7, 2025