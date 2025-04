Αεροσκάφος προσγειώθηκε σε δρόμο: Καρέ καρέ οι αγωνιώδεις στιγμές

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε αυτοκινητόδρομο της Βραζιλίας, όταν ένα μικρό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση ανάμεσα σε κινούμενα αυτοκίνητα, χωρίς να προκληθεί ούτε σύγκρουση ούτε τραυματισμός. Το μονοκινητήριο Pelican 500 BR, με επιβαίνοντες τον 29χρονο πιλότο Ματέους Ρέναν Καλάντο και τον 71χρονο ιδιοκτήτη του αεροσκάφους, Βαλντεμίρο Χοσέ Μινέλα, παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο μετά την απογείωση, από αεροδρόμιο στην επαρχία Σάντα Καταρίνα της νότιας Βραζιλίας.

Το περιστατικό, που μοιάζει βγαλμένο από ταινία, καταγράφηκε από κάμερες κινητών τηλεφώνων επιβατών διερχόμενων οχημάτων. Στο βίντεο διακρίνονται καθαρά οι δεξιοτεχνικοί χειρισμοί του πιλότου, ο οποίος κατάφερε να κρατήσει το αεροπλάνο στον αέρα μέχρι να βρει το κατάλληλο άνοιγμα στον αυτοκινητόδρομο – και τελικά να προσγειωθεί με ακρίβεια και ασφάλεια, αποφεύγοντας τραγωδία. Παρά το σοκ των οδηγών και των μαρτύρων, κανείς δεν τραυματίστηκε, ούτε από το αεροσκάφος ούτε από τα οχήματα που κινούνταν εκείνη την ώρα στον δρόμο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η βλάβη στον κινητήρα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την απογείωση, γεγονός που ανάγκασε τον πιλότο να αναζητήσει εναλλακτικό σημείο προσγείωσης. Χάρη στην ψυχραιμία και την εμπειρία του, το αεροσκάφος καθοδηγήθηκε σε μια λωρίδα κυκλοφορίας, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που ευτυχώς δεν εμπόδισαν τον ελιγμό. Η αστυνομία και οι υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας διερευνούν τις αιτίες της βλάβης.

A light aircraft, identified as a single-engine Pelican 500 BR, made a dramatic emergency landing on the busy BR-101 highway in Garuva, Santa Catarina, Brazil, after experiencing engine failure shortly after takeoff from an airfield in nearby Guaramirim. pic.twitter.com/SaWVb1NyJL

