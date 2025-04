Νταν Νόρρις: Συνελήφθη ο βουλευτής για σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκου

Αντιμέτωπος με σοβαρότατες κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκου και βιασμό βρίσκεται ο Βρετανός βουλευτής Νταν Νόρρις, προκαλώντας ισχυρούς κλυδωνισμούς στην πολιτική ζωή του Ηνωμένου Βασιλείου. Η σύλληψή του έχει προκαλέσει σοκ, καθώς ο Νόρρις ήταν μέχρι πρότινος γνωστός για τη συμμετοχή και τη δράση του σε θέματα παιδικής προστασίας, συνεργαζόμενος στενά με τον φιλανθρωπικό οργανισμό NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children). Ο Νόρρις, πρώην δάσκαλος και επί χρόνια ενεργό στέλεχος του Εργατικού Κόμματος, είχε οικοδομήσει δημόσια εικόνα υπέρμαχου της πρόληψης της παιδικής κακοποίησης και της στήριξης ευάλωτων οικογενειών. Η είδηση της σύλληψής του έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με το προφίλ που είχε διαμορφώσει, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα και δημόσια κατακραυγή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται φέρονται να διαπράχθηκαν κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 2000, με μία υπόθεση βιασμού να τοποθετείται σε πιο πρόσφατο χρόνο. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε ύστερα από συντονισμένη αστυνομική έρευνα και επέμβαση στο σπίτι του, με μαρτυρίες γειτόνων να κάνουν λόγο για πολύωρη παρουσία των αρχών. Η υπόθεση βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Operation Bluestone, ειδικής μονάδας που χειρίζεται υποθέσεις σεξουαλικών εγκλημάτων με αυξημένη ευαισθησία και τεχνογνωσία.

Μετά την επίσημη γνωστοποίηση της σύλληψης, ο Νόρρις τέθηκε άμεσα σε αναστολή από το Εργατικό Κόμμα, στο οποίο διατηρούσε στενή συνεργασία με τον αρχηγό Κιρ Στάρμερ. Η υπόθεση απειλεί να πάρει πολιτικές διαστάσεις, ειδικά λόγω της εμπλοκής ενός προσώπου που για χρόνια είχε εδραιώσει ρόλο υπερασπιστή της παιδικής προστασίας. Αν και οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση θεμάτων ευαισθησίας στην πολιτική σφαίρα και ενδέχεται να επηρεάσει τον δημόσιο διάλογο για την ηθική ευθύνη των πολιτικών προσώπων.