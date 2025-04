Τσίπρας ΗΠΑ: Στο στόχαστρο του τουρκικού Τύπου ο πρώην πρωθυπουργός

Με επικριτικό τόνο αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα η τουρκική εφημερίδα Milliyet, με αφορμή τις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού κατά την παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης – μέσω συμμετοχής του σε συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών με δεξαμενές σκέψης στην Ουάσιγκτον – άσκησε έντονη κριτική στην τουρκική στάση απέναντι στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, αλλά και στην ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με τη Milliyet, ο Τσίπρας επεσήμανε ότι η αντίδραση της Τουρκίας στο ενεργειακό καλώδιο που σχεδιάζεται στο Αιγαίο είναι «απαράδεκτη» και ζήτησε από την Ουάσιγκτον να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας βάσει του Διεθνούς Δικαίου. Παράλληλα, φέρεται να υπογράμμισε ότι ενδεχόμενη παράδοση των F-35 στην Τουρκία θα διατάρασσε την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Συρία.

Σειρά υψηλών επαφών και πολιτικών μηνυμάτων

Μέσω ανάρτησής του, ο πρώην πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τις συναντήσεις του με παράγοντες της αμερικανικής πολιτικής και ακαδημαϊκής σκηνής, σημειώνοντας πως ήταν φιλοξενούμενος του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard. Ο ίδιος περιέγραψε τις συναντήσεις του με προσωπικότητες όπως ο Γερουσιαστής Chris Van Hollen, ο ομογενής Βουλευτής Gus Bilirakis, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Joshua Huck, ο προοδευτικός Βουλευτής Ro Khanna και ο Γερουσιαστής Ed Markey. Παράλληλα, είχε συνομιλία και με τον Bernie Sanders, με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση τα τελευταία χρόνια.

Στη διάρκεια κλειστής συζήτησης που διοργάνωσε το think tank Center for American Progress, παρουσία εκπροσώπων του Brookings Institute, του Carnegie Endowment for International Peace και του George Washington University, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε εκτενώς στη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Όπως δήλωσε, «η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια», ενώ επανέλαβε τη θέση του για την ανάγκη επανεκκίνησης των συνομιλιών με την Τουρκία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, υπό την προϋπόθεση της σύνδεσής τους με την ευρωπαϊκή πορεία της Άγκυρας και μια νέα οικονομική συμφωνία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ στην αρνητική του στάση απέναντι στην προοπτική προμήθειας F-35 από την Τουρκία. «Η πώληση αυτών των μαχητικών στην Άγκυρα δεν πρέπει να προχωρήσει, καθώς θα έχει σοβαρές συνέπειες στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και στην ισορροπία στην περιοχή», τόνισε. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ οφείλουν να συμβάλουν ουσιαστικά ώστε η Ελλάδα να ασκεί χωρίς παρεμπόδιση τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αναφερόμενος στις τουρκικές στρατιωτικές κινήσεις στο Αιγαίο.

Κατά τις επαφές του στο Κογκρέσο, ο κ. Τσίπρας συζήτησε με τους Ro Khanna και Ed Markey για τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ, τη σημασία του «οικονομικού πατριωτισμού» και τη μετάβαση σε ένα δίκαιο, πράσινο οικονομικό μοντέλο. Παράλληλα, ανέπτυξε τις θέσεις του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα μετά την υπερψήφιση τροπολογιών Sanders για τον περιορισμό της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ.