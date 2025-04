Κριστιάν Γκολομέεβ: Τέλος εποχής για τον κορυφαίο Έλληνα σπρίντερ της κολύμβησης

Η ελληνική κολύμβηση αποχαιρετά έναν από τους σπουδαιότερους αθλητές της σύγχρονης ιστορίας της. Ο Κριστιάν Γκολομέεβ, ο ταχύτατος των 50 μέτρων ελεύθερο, αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, όπως γνωστοποίησε ο προπονητής του τα τελευταία 15 χρόνια, Άκης Οικονόμου. Ο 31χρονος πρωταθλητής κλείνει έναν λαμπερό κύκλο γεμάτο διεθνείς επιτυχίες, υψηλές διακρίσεις και αξιοθαύμαστη συνέπεια στο κορυφαίο επίπεδο. Ο Γκολομέεβ καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους σπρίντερ της παγκόσμιας κολύμβησης. Η κορυφαία στιγμή του ήρθε το 2019, όταν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γκουανγκζού, γράφοντας ιστορία για τα ελληνικά χρώματα.

Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κατέκτησε συνολικά πέντε μετάλλια, με αποκορύφωμα το χρυσό στα 50 μέτρα ελεύθερο στο Βελιγράδι το 2024. Το ίδιο αγώνισμα του χάρισε επίσης ένα ασημένιο μετάλλιο στη Γλασκώβη το 2018 και δύο χάλκινα, στη Βουδαπέστη (2020) και στη Ρώμη (2022). Από το φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αποχώρησε με ένα ακόμη χάλκινο, στη σκυταλοδρομία 4×100 ελεύθερο, προσθέτοντας ένα ακόμη λιθαράκι στο πλούσιο παλμαρέ του. Η παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες κορυφώθηκε στο Τόκιο το 2021, όπου κατέλαβε την πέμπτη θέση στα 50 μέτρα ελεύθερο – την καλύτερη ολυμπιακή του επίδοση και μία από τις καλύτερες ελληνικές θέσεις στο αγώνισμα στην ιστορία των Ολυμπιακών.

Ο Κριστιάν Γκολομέεβ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος σπρίντερ. Ήταν ένας αθλητής με αφοσίωση, ταπεινότητα και διάρκεια. Δούλεψε αθόρυβα, αλλά μεθοδικά, και διατήρησε το όνομά του ανάμεσα στους κορυφαίους της παγκόσμιας σκηνής επί σειρά ετών, τιμώντας την Ελλάδα σε κάθε του εμφάνιση. Το ελληνικό κοινό και η οικογένεια της κολύμβησης του οφείλουν πολλά. Το «αντίο» του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, αλλά αφήνει πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Άκης Οικονόμου στην ανάρτησή του

«Kristian, φίλε μου και κολυμβητή μου, τι κολυμβητικό και ταξίδι ζωής ήταν αυτά τα χρόνια!! Μετα από 15 χρόνια συνεργασίας και κοινής πορείας μαζί σου , θέλω να πάρω λίγο χρόνο δημοσίως για να σου πω πόσο χαρούμενος και ευγνώμων είμαι για αυτή μας την συνύπαρξη στις πισίνες !!! Ήσουν μόλις 17 ετών όταν μπήκες στην πισίνα να προπονηθείς μαζί μου , γεματος όνειρα,αυτοπεποίθηση και κολυμβητικό θράσος.”είμαι sprinter εγώ και θέλω να γίνω ο καλυτερος” μου είπες και έθεσες τον πρώτο ορο!full speed! Από την πρώτη στιγμή καταλάβα και αντελήφθη οτι ήσουν ξεχωριστός με κολυμβητική μοναδική ευφυία ,και το έδειχνες κάθε μέρα.

Το ταλέντο σου αστείρευτο, το ήθος σου απαράμιλλο και το πάθος σου για να αγωνιστείς και να πετύχεις αυτά που φάνταζαν ακατόρθωτα τότε ήταν μη μετρήσιμο. Μαζι πετύχαμε απίστευτες νίκες,δώσαμε δύσκολες μάχες , ζήσαμε και δύσκολες στιγμές που θα τις κουβαλάμε μαζί μας για πάντα. Πόσες γκρίνιες μου γίνανε αστεία μας,κόντρες για την προπόνηση και πάντα καταλήγαμε στο ίδιο αποτέλεσμα…Να βάζουμε κι άλλο πιο ψηλά τον πήχη!Για μένα φίλε μου δεν πέτυχες μόνο μεγαλειώδη πράγματα —κερδισες τον σεβασμό και την αποδοχή όλων με την αγωνιστικότητα σου.

Κάθε φορά τα τελευταία 15 χρόνια από την πρώτη στιγμή σε μεγάλο αγώνα ήξεραν όλοι ότι στις μεγάλες διοργανώσεις το ένα όνομα στους τελικούς των 50μ ελεύθερο είχε ένα σίγουρο όνομα:Γκολομεεβ Κριστιάν -Ελλας! Εκτός όμως από σπουδαίος αθλητής , εισαι ένα υπέροχος ανθρωπος και σίγουρα κολυμβητικό πρότυπο για πολλά παιδιά των επόμενων γενεών στην κολύμβηση.Μας έδειξες ότι με το ταλέντο,την σκληρή και συστηματική δουλειά όλα τα όνειρα είναι εφικτα και τίποτα δεν είναι αδύνατο! Ήταν μεγάλη μου τιμή και τύχη να είμαι μέρος της προσπάθειας σου , και ξέρω και είμαι σίγουρος ότι αυτό το τέλος στη κολυμβητική σου καριέρα θα είναι μια νέα αρχή για νέα πράγματα στη ζωή σου που θα σε κάνουν ευτυχισμένο! Εγώ και η οικογένειά μου (που είσαι μέλος της)θα είμαστε πάντα μαζί σου γιατί όπως σου έλεγα once a family always a family!. Thank you for everything, Kristian! The best is yet to come!».