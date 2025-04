Οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο 2025: Η φετινή έκδοση της λίστας δισεκατομμυριούχων

Η φετινή έκδοση της λίστας δισεκατομμυριούχων του Forbes καταγράφει ιστορικό ρεκόρ: 3.028 δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως, με συνολική περιουσία που ξεπερνά τα 16,1 τρισ. δολάρια. Στην κορυφή της κατάταξης, για ακόμη μια χρονιά, βρίσκεται ο Έλον Μασκ, με εκτιμώμενη καθαρή αξία 342 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μασκ ανέκτησε την πρώτη θέση από τον Γάλλο μεγιστάνα των ειδών πολυτελείας Μπερνάρ Αρνό, με την εκτόξευση της περιουσίας του να αποδίδεται στις νέες υψηλές αποτιμήσεις της SpaceX και της xAI, αλλά και στη σημαντική ανάκαμψη της μετοχής της Tesla μέσα στο τελευταίο έτος – παρά τη μικρή κάμψη των τελευταίων εβδομάδων.

