Βαλ Κίλμερ – Τομ Κρουζ: Όταν ο Maverick δάκρυσε για τον Iceman

Ο Βαλ Κίλμερ «έφυγε» σε ηλικία 65 ετών, τρία χρόνια μετά την τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση στο «Top Gun: Maverick», αφήνοντας πίσω του μια καριέρα γεμάτη εμβληματικούς ρόλους – και μια συγκινητική στιγμή που έμοιαζε περισσότερο με αποχαιρετισμό ζωής παρά με σκηνή σεναρίου.

Ήταν Φεβρουάριος του 2023, όταν ο Τομ Κρουζ εμφανίστηκε στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live και λύγισε on air μιλώντας για τη σκηνή που μοιράστηκε με τον Κίλμερ στο σίκουελ του Top Gun. «Μόλις τον είδα, ήταν σαν να μην πέρασε ούτε μέρα. Ξαναβρήκε αμέσως τον Iceman. Και ήταν τόσο βαθιά συγκινητικό… έκλαιγα. Δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Ήταν σαν να τον αποχαιρετούσα για πάντα», είπε με βραχνή φωνή, μην μπορώντας να κρύψει τη συναισθηματική φόρτιση.

Ο Βαλ Κίλμερ, που είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο του λάρυγγα από το 2014, είχε χάσει τη φωνή του και δυσκολευόταν να μιλήσει. Όμως, βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει στον πιο αγαπημένο του ρόλο – εκείνον του Tom “Iceman” Kazansky. Η φωνή του στην ταινία αναδημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης, με βάση παλαιότερες ηχογραφήσεις του, σε συνεργασία με την εταιρεία Sonantic. Ήταν η τέχνη που αγκάλιασε την ανθρώπινη απώλεια και της έδωσε φωνή – κυριολεκτικά.

Η σκηνή στο «Top Gun: Maverick», λιτή, σχεδόν σιωπηλή

Δύο φίλοι. Δύο παλιοί πιλότοι. Ένας που δεν μιλάει πια και ένας που δυσκολεύεται να αποχαιρετήσει. Ο Iceman πληκτρολογεί στον υπολογιστή τις λέξεις του. Ο Maverick διαβάζει και συγκρατεί τα δάκρυά του. Και όταν ο Iceman τελικά μιλά – μια λέξη μόνο – είναι σαν να σπάει η σιωπή ολόκληρης της ταινίας. «The Navy needs Maverick… the kid needs Maverick». Ο Κίλμερ μίλησε για τελευταία φορά στο πανί. Και μετά… έφυγε. Και στην ταινία. Και τώρα, στην πραγματική ζωή. Ο σκηνοθέτης Τζόζεφ Κοσίνσκι είχε αποκαλύψει ότι και οι δύο ηθοποιοί έκλαψαν πραγματικά στα γυρίσματα εκείνης της σκηνής. «Ήταν μια γνήσια στιγμή, ανάμεσα σε δύο παλιούς φίλους. Δεν χρειάστηκε καν υποκριτική. Η ζωή είχε γράψει το σενάριο», είχε πει.

Ο Τομ Κρουζ δεν έκρυψε ποτέ την εκτίμηση και την αγάπη του για τον Βαλ Κίλμερ. Τον είχε χαρακτηρίσει «λαμπρό ηθοποιό», «ευγενή ψυχή», και «παλικάρι που δεν λύγισε ποτέ». Συνεχώς υπογράμμιζε ότι δεν θα υπήρχε συνέχεια στο Top Gun χωρίς τον Iceman. Και πράγματι, δεν θα υπήρχε. Η είδηση του θανάτου του Κίλμερ, την Τρίτη 2 Απριλίου, ύστερα από επιπλοκές λόγω πνευμονίας, προκάλεσε βαθιά θλίψη στο Χόλιγουντ. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε ότι ο σπουδαίος ηθοποιός «έφυγε ήσυχα», πλαισιωμένος από αγαπημένα του πρόσωπα. Είχε κερδίσει τη μάχη με τον καρκίνο, αλλά οι θεραπείες είχαν αφήσει ανεξίτηλα σημάδια.

Παρόλα αυτά, δεν σταμάτησε να δημιουργεί: ζωγράφιζε, έγραφε, γύρισε το ντοκιμαντέρ Val με το προσωπικό του αρχείο και εξομολογήθηκε τον πόνο και την αγάπη του για την τέχνη. Επέστρεψε για εκείνη τη μία σκηνή. Όχι για το σινεμά. Αλλά για τον φίλο του. Για τον αποχαιρετισμό.