Η Σελένα Γκόμεζ επιστρέφει με το άλμπουμ «I Said I Love You First»

Η Σελένα Γκόμεζ επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή, αυτή τη φορά πιο ώριμη και συναισθηματικά εκτεθειμένη από ποτέ. Με το νέο της άλμπουμ «I Said I Love You First», το οποίο συνυπογράφει με τον αρραβωνιαστικό της, παραγωγό Μπένι Μπλάνκο, η 32χρονη σταρ ανοίγει ένα κεφάλαιο βαθιά προσωπικής εξομολόγησης. Ο δίσκος ξεκινά με ένα ηχητικό απόσπασμα που ξεχειλίζει νοσταλγία. Πρόκειται για μια ηχογράφηση της ίδιας της Γκόμεζ, η οποία, συγκινημένη, ευχαριστεί το καστ και το συνεργείο της εμβληματικής σειράς του Disney Channel «Wizards of Waverly Place», όπου ερμήνευε τη θρυλική Άλεξ Ρούσο. Ήταν η τελευταία ημέρα των γυρισμάτων, μια ημέρα αποχωρισμού και συμβολικής ενηλικίωσης.«Ο Μπένι είδε το βίντεο στο διαδίκτυο. Ήταν η τελευταία μέρα μου στο ‘‘Wizards’’, μετά από πάνω από εκατό επεισόδια με ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσα. Εκείνη η στιγμή, για μένα, ήταν και ένα τέλος αλλά και μια αρχή», εξομολογήθηκε η Γκόμεζ.

Αμέσως μετά την εισαγωγή, ακολουθεί το τραγούδι «Younger and Hotter Than Me», στο οποίο η Σελένα ακουμπά τις πιο ευάλωτες σκέψεις της. Μέσα από τους στίχους, εκφράζει τον φόβο της μήπως χάσει τον σύντροφό της από κάποια νεότερη και πιο εντυπωσιακή, δίνοντας φωνή σε ένα συναίσθημα που, όπως λέει, βιώνουν πολλές γυναίκες. «Το τραγούδι είναι μια αντανάκλαση του παρελθόντος μου και των ανασφαλειών που κουβαλούσα. Ήταν πολύ σημαντικό για τον Μπένι να διηγηθεί κι εκείνος αυτή την ιστορία μαζί μου», αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Ο δημιουργός και influencer Κρις Όλσεν συνέδεσε εύστοχα το θέμα του τραγουδιού με το ηχητικό απόσπασμα από το «Wizards», λέγοντας ότι το άλμπουμ συνοψίζει τη μετάβαση της Γκόμεζ από την εύθραυστη εφηβεία στην πολύπλοκη ενήλικη ζωή. Η ίδια συμφώνησε: «Θέλαμε να δείξουμε πως κάθε κορίτσι – κάθε άνθρωπος – έχει βρεθεί σε ένα χώρο όπου νιώθει ανασφαλής, ανεπαρκής. Εγώ σίγουρα το έχω ζήσει».

Η Σελένα παραδέχεται πως, παρά τη φαινομενική λάμψη της επιτυχίας της, οι ανασφάλειες δεν παύουν να υπάρχουν – απλώς μαθαίνεις να ζεις μαζί τους. «Αισθάνομαι ακόμα ανασφάλεια κάποιες φορές. Όχι όπως παλιά, αλλά ναι… πάντα υπάρχει κάτι πιο όμορφο, κάτι πιο εντυπωσιακό. Και αυτό δεν θα έπρεπε να με νοιάζει, αλλά μερικές φορές με νοιάζει».