Βρετανία: Νεκρός από πυρά αστυνομικών ένοπλος άνδρας σε σιδηροδρομικό σταθμό

Ένας άνδρας έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών το μεσημέρι της Τρίτης (1/4) στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μίλτον Κέινς στη Βρετανία, μετά από αναφορές ότι κυκλοφορούσε ένοπλος εντός του σταθμού.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κάλεσαν τον άνδρα να παραδοθεί. Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα ή τις συνθήκες που οδήγησαν στη χρήση πυροβόλων όπλων από την αστυνομία.

BREAKING: A man has died following a shooting incident in Milton Keynes railway station.

— Sky News (@SkyNews) April 1, 2025