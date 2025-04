Βοστώνη, φορτηγό έπεσε σε πεζούς: Σκηνές χάους

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στη Βοστώνη, όταν ένα κίτρινο ενοικιαζόμενο φορτηγό της εταιρείας Penske έπεσε πάνω σε στύλους, ανετράπη και τελικά σφηνώθηκε ανάμεσα σε έναν στύλο και την πρόσοψη κτιρίου, παρασύροντας πεζούς. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Fox News, από την ανεξέλεγκτη πορεία του φορτηγού τραυματίστηκαν τουλάχιστον έξι πεζοί, με δύο από αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια, που οι πυροσβέστες χρειάστηκαν να επέμβουν άμεσα για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό από την καμπίνα, η οποία είχε μετατραπεί σε παγίδα.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό των τραυματιών, καθώς η σκηνή του ατυχήματος παραμένει ενεργή και το έργο της καταγραφής και διερεύνησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί από την ομάδα Ανθρωποκτονιών και την ομάδα διερεύνησης θανατηφόρων ατυχημάτων, κάτι που υποδηλώνει τη σοβαρότητα του συμβάντος και τις ανησυχίες των Αρχών για την εξέλιξη της κατάστασης. Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα – από μηχανική βλάβη, μέχρι ανθρώπινο λάθος ή ιατρικό επεισόδιο του οδηγού.

Companies responded to Kneeland & HarrisonAve for a truck that struck multiple poles and was wedged between a pole and the building . Firefighters used extrication tools to removed the trapped driver from the cab of truck . pic.twitter.com/VgqMPBkFrI

— Boston Fire Dept. (@BostonFire) April 1, 2025