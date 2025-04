Σάκκαρη ΗΠΑ: Φοβερή αντεπίθεση και πρεμιέρα με νίκη

Με στιβαρή εμφάνιση και ανατροπή στο ξεκίνημα, η Μαρία Σάκκαρη άνοιξε με το… δεξί την αυλαία της στη χωμάτινη σεζόν, επικρατώντας με 6-3, 6-2 της 20χρονης Καναδής Μαρίνα Στάκουσιτς (Νο.126), στον πρώτο γύρο του Charleston Open των ΗΠΑ. Παρά το αρχικό 0-3 με διπλό μπρέικ υπέρ της αντιπάλου της, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια αντέδρασε εντυπωσιακά, κατακτώντας έξι συνεχόμενα γκέιμ και “κλειδώνοντας” με 6-3 το πρώτο σετ. Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, ξεκινώντας με νέο μπρέικ (το 4ο διαδοχικό). Η Στάκουσιτς ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1, αλλά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέκτησε τον έλεγχο, έφτασε στο 3-2 και με ακόμη ένα μπρέικ στο 4-2, πριν ολοκληρώσει με στιλ την πρόκριση σε μόλις 1 ώρα και 23 λεπτά.

Into the second round 🫶

Επόμενη αντίπαλος για τη Σάκκαρη την Τετάρτη (2/4), η χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού, Τσινγουέν Ζενγκ (Νο.8 στον κόσμο), σε μια πρόωρη και υψηλού επιπέδου «μάχη» για μια θέση στους «16» του τουρνουά.

turning up the heat 🔥@mariasakkari trailed 0-3 but wins 6 games in a row to grab the first set 6-3 against Stakusic!#CharlestonOpen pic.twitter.com/Yss4lScKHH

