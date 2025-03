Μητσοτάκης – Νετανιάχου στο Ισραήλ: Tι συζήτησαν οι δύο ηγέτες

Σε νέα φάση περνά η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ισραήλ, με το βάρος πλέον να δίνεται όχι μόνο στη συναντίληψη για τα γεωπολιτικά δεδομένα της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, ακόμη και με τη μορφή συμπαραγωγής προηγμένων οπλικών συστημάτων. Κατά τη διάρκεια της ολιγόωρης επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιερουσαλήμ, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε σειρά επαφών υψηλού επιπέδου: συναντήθηκε με τον Ισραηλινό Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ενώ ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ομόλογό του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ωστόσο, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η σύσκεψη με στελέχη του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας και κορυφαίους εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, με θέμα την εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς τεχνολογικής καινοτομίας, έρευνας και συμπαραγωγών στρατηγικής σημασίας.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met this evening, in Jerusalem, with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis.

PM Netanyahu and @PrimeministerGR @kmitsotakis first met privately and then held an expanded meeting.https://t.co/76Mhhc7Fhf pic.twitter.com/gjltZ3OeeT

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 30, 2025