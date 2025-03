Δασμοί Τραμπ στην ΕΕ: Μήνυμα Τουσκ στον Αμερικανό πρόεδρο

Έκκληση προς τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει στην επιβολή δασμών κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απηύθυνε μέσω ανάρτησής του στο Twitter ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ. Στο μήνυμά του, ο κ. Τουσκ στάθηκε σε δύο σημεία: αφενός στις αμυντικές δαπάνες της Πολωνίας, οι οποίες φτάνουν το 5% του ΑΕΠ, και αφετέρου στην επικείμενη έναρξη των αμερικανικών δασμών κατά ευρωπαϊκών προϊόντων από τις 2 Απριλίου. Υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη αποτελεί σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι αντίπαλο, ο Πολωνός πρωθυπουργός ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Αμερικανούς συμμάχους να επανεξετάσουν την απόφαση, προτάσσοντας την ανάγκη για ενότητα και συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Mr. President @realDonaldTrump, cooperation is always better than confrontation. pic.twitter.com/EFtXj51rGC

— Donald Tusk (@donaldtusk) March 31, 2025