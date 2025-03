Λεπέν φυλάκιση: Έφεση θα ασκήσει η Γαλλίδα πολιτικός

Ισχυρός πολιτικός κλυδωνισμός πλήττει τη Γαλλία, καθώς η πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης, Μαρίν Λεπέν, καταδικάστηκε σε τετραετή ποινή φυλάκισης – εκ των οποίων τα δύο έτη θα εκτίσει σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι – για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων, ενώ της επιβλήθηκε και στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων για πέντε χρόνια. Η απόφαση έχει άμεση ισχύ, με αποτέλεσμα η Λεπέν να αποκλείεται από την προεδρική εκλογή του 2027, στην οποία είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφια για τέταρτη φορά. Παράλληλα, της επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ, ενώ το κόμμα της Εθνική Συσπείρωση καλείται να καταβάλει συνολικό ποσό ύψους 2 εκατ. ευρώ. Η ίδια η Λεπέν αποχώρησε από την αίθουσα του δικαστηρίου πριν ανακοινωθεί η απόφαση, αρνούμενη να ακούσει την ετυμηγορία.

Η πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ασκήσει έφεση εντός της ημέρας. Η προσφυγή της στο Εφετείο αναστέλλει τις περισσότερες πτυχές της ποινής – όπως τη φυλάκιση, τον κατ’ οίκον περιορισμό και το πρόστιμο – όχι όμως και τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, που, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, εφαρμόζεται άμεσα και ανεξάρτητα από την εκκρεμότητα της έφεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος για την αυτοδίκαιη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων σε περιπτώσεις καταδίκης για υπεξαίρεση ψηφίστηκε το 2017 και είχε στηριχθεί από την ίδια τη Λεπέν, η οποία τότε ζητούσε την ισόβια εφαρμογή του σε ανάλογες υποθέσεις.

Η απόφαση προκαλεί αλυσιδωτές εξελίξεις εντός της Εθνικής Συσπείρωσης. Το κόμμα καλείται πλέον να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάδειξης νέου υποψηφίου για την προεδρία. Στο προσκήνιο έρχεται ο νυν πρόεδρος του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος χαίρει της εμπιστοσύνης της Λεπέν. Μάλιστα, σε πρόσφατες δηλώσεις της, η ίδια είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαδοχής του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το 2032 «ο Ζορντάν θα είναι 36 ετών και ώριμος για την προεδρία». Είναι ενδεικτικό ότι, μόλις μία ημέρα πριν την καταδίκη, δημοσκόπηση εμφάνιζε τη Λεπέν πρώτη στην πρόθεση ψήφου με ποσοστά από 33% έως 37%, αναλόγως των υποψηφίων του προεδρικού στρατοπέδου. Σε σύντομη δήλωσή της κατά την έξοδό της από το δικαστήριο, η Λεπέν περιορίστηκε να απευθύνει έκκληση στους δημοσιογράφους να της επιτρέψουν να αποχωρήσει ήρεμα, λέγοντας: «Είστε ευγενικοί, να συμπεριφέρεστε και σωστά. Αφήστε με να προχωρήσω, παρακαλώ».

Η καταδίκη της Λεπέν προκάλεσε ήδη αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η εξέλιξη θεωρείται ιστορική, καθώς η Μαρίν Λεπέν γίνεται η πρώτη πολιτικός μεγάλης εμβέλειας στη σύγχρονη Γαλλία που καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης και τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το πολιτικό τοπίο μεταβάλλεται ταχύτατα, με την Εθνική Συσπείρωση να καλείται να αποφασίσει για το μέλλον της στρατηγικής της, αλλά και για τη διατήρηση του εκλογικού της πλεονεκτήματος ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Πάντως, το κόμμα εξακολουθεί να διατηρεί υψηλά ποσοστά και ευρεία απήχηση στην κοινή γνώμη, ενώ η πολιτική μάχη μεταφέρεται πλέον σε επίπεδο ηγεσίας, αλλά και σε νομικό και θεσμικό πεδίο.

