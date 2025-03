Viral η συνέντευξη του Άντερσον – “Λιώσιμο” μπροστά στη δημοσιογράφο του ESPN

Μια ασυνήθιστα… καρδιοχτυπημένη συνέντευξη διάρκειας μόλις ενός λεπτού κατάφερε να γίνει viral στις ΗΠΑ, φέρνοντας στο προσκήνιο όχι τόσο τις αθλητικές επιδόσεις, όσο το αυθόρμητο παιχνίδισμα του βλέμματος. Πρωταγωνιστές της σκηνής: ο μπασκετμπολίστας της Φλόριντα Μπένετ Άντερσον και η νεαρή δημοσιογράφος του ESPN, Τάλια Μπαία, η οποία κάνει την πρακτική της στο δίκτυο. Ο Άντερσον, που είχε μόλις πετύχει το δεύτερο καλάθι του για ολόκληρη τη φετινή σεζόν, εμφανίστηκε μπροστά στην κάμερα για να μιλήσει για τη νίκη της ομάδας του επί του Μέριλαντ στο πλαίσιο του Sweet 16 του NCAA. Ωστόσο, το μπασκετικό περιεχόμενο πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς οι αντιδράσεις του μπασκετμπολίστα –και συγκεκριμένα το… βλέμμα του– μονοπώλησαν την προσοχή των θεατών.

Caught up with Bennett “Buckets” Anderson after the game on what he looks forward to in the Elite 8!

“Hopefully these guys take care of business so I can play again, hopefully I can get another bucket” pic.twitter.com/bo31tHqabg

— Talia Baia (@talia_baia) March 28, 2025