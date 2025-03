Αρουραίος σε… σούπα: Κλείνουν 1.970 καταστήματα αλυσίδας στην Ιαπωνία

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Ιαπωνία όταν πελάτης γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού εντόπισε αρουραίο μέσα στη σούπα μίσο που του σερβιρίστηκε. Το περιστατικό, σε συνδυασμό με την εμφάνιση εντόμου σε άλλο πιάτο, οδήγησε τη διοίκηση της εταιρείας Sukiya στην απόφαση να αναστείλει τη λειτουργία σχεδόν όλων των 1.970 καταστημάτων της στη χώρα, προκειμένου να ληφθούν δραστικά μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες, αναφέροντας πως το περιστατικό με τον αρουραίο σημειώθηκε πριν από δύο μήνες, ενώ πρόσφατα εντοπίστηκε έντομο σε κατάστημα στο Τόκιο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τη διοίκηση. Η αναστολή λειτουργίας θα διαρκέσει από τις 31 Μαρτίου έως τις 4 Απριλίου, με εξαίρεση κάποια καταστήματα που βρίσκονται εντός εμπορικών κέντρων. Όπως επισημαίνει η οικονομική εφημερίδα Nikkei, τα υπόλοιπα καταστήματα θα κλείσουν μόλις το επιτρέψουν οι επιχειρησιακές συνθήκες, ώστε να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

“Sukiya, a major 🇯🇵beef bowl chain, has announced that a rat had been found in the miso soup served to customers at a store in Tottori Prefecture.”

If you’re traveling to Japan, you need to be aware of food safety problems, which have been frequent in recent years.🤮 pic.twitter.com/r0JnUbEtXl

— ShanghaiPanda (@thinking_panda) March 25, 2025