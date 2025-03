Ταϊλάνδη σεισμός: Καθαριστής τζαμιών παλεύει να κρατηθεί ενώ πέφτουν τόνοι νερού δίπλα του

Ένα βίντεο από την Ταϊλάνδη καταγράφει τη συγκλονιστική στιγμή που καθαριστής τζαμιών προσπαθεί να κρατηθεί σταθερός στην εξωτερική πλευρά ουρανοξύστη, την ώρα που σημειώνεται ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ με επίκεντρο τη Μιανμάρ.

Ο εργαζόμενος, εξοπλισμένος μόνο με κράνος, ζώνη ασφαλείας και ένα σκοινί, βρισκόταν σε μεγάλο ύψος όταν άρχισε η δόνηση. Στο βίντεο φαίνεται να σταματά κάθε κίνηση και να πιάνει σταθερά την άκρη του κτιρίου, ενώ η ταλάντωση του ουρανοξύστη γίνεται έντονη. Την ίδια στιγμή, τόνοι νερού από την πισίνα του τελευταίου ορόφου εκτοξεύονται λόγω της ταλάντωσης.

Ο άνδρας παρέμεινε ακίνητος για λίγα δευτερόλεπτα, πριν επιχειρήσει να κατέβει με τη βοήθεια του σχοινιού του. Ωστόσο, η ταλάντωση του κτιρίου δυσχέρανε την κίνησή του, προκαλώντας στιγμές έντονης ανησυχίας.

Ο σεισμός, που προκάλεσε τουλάχιστον 1.600 θανάτους στη Μιανμάρ και τις γύρω περιοχές, έγινε αισθητός σε πολλές πόλεις της Ταϊλάνδης, περιλαμβανομένης και της Μπανγκόκ, παρά την απόσταση από το επίκεντρο.

Imagine doing maintenance on the side of a building during an earthquake. That’s what happened to this guy in Thailand. pic.twitter.com/VUrEkAFM8k

— Ian Miles Cheong (@stillgray) March 29, 2025