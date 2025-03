Ταϊλάνδη σεισμός: Γέννηση μέσα στο χάος

Μέσα στην αναταραχή και τον πανικό που σκόρπισε ο φονικός σεισμός στη Μιανμάρ, μια εικόνα ανθρωπιάς και αγώνα για ζωή ξεχώρισε από τη Μπανγκόκ: μια γυναίκα έφερε στον κόσμο το παιδί της στο πεζοδρόμιο, μπροστά στα μάτια έκπληκτων περαστικών, σε έναν δρόμο που μετατράπηκε σε αυτοσχέδιο μαιευτήριο.

Όλα ξεκίνησαν όταν το νοσοκομείο στο οποίο βρισκόταν για να γεννήσει εκκενώθηκε εσπευσμένα, καθώς οι μετασεισμοί έκαναν τα κτίρια να τρίζουν και οι αρχές έδωσαν εντολή εκκένωσης για λόγους ασφαλείας. Μέσα στην αναστάτωση, με τις σειρήνες να ουρλιάζουν και τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος, η γυναίκα ένιωσε τους πόνους της γέννας να δυναμώνουν.

A child was born, and surgery was performed in the open air following the evacuation of hospital buildings at Police General Hospital in Bangkok.#Thailand #Bangkok #แผ่นดินไหว #Earthquakes #Tremors pic.twitter.com/6x2q2C8aze

— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) March 28, 2025