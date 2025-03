Σεισμός Μιανμάρ: Αγωνία, συντρίμμια και ένας λαός που παλεύει με τα χέρια

Καθώς το σκοτάδι τύλιγε τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, το Μανταλέι, δεκάδες οικογένειες έστηναν πρόχειρες σκηνές και ετοιμάζονταν να περάσουν τη νύχτα στους δρόμους. Ο φόβος ενός νέου σεισμού και η πιθανότητα κατάρρευσης των κτιρίων, τους κρατούσε μακριά από τα σπίτια τους.

Την ίδια ώρα, διασώστες – πολλοί από αυτούς με σαγιονάρες και χωρίς στοιχειώδη εξοπλισμό – επιχειρούσαν μέσα σε ένα σκηνικό ερειπίων, αναζητώντας φωνές ζωής κάτω από σωρούς μπετόν. Κάθε λεπτό μετράει, κάθε κραυγή μπορεί να οδηγήσει σε έναν επιζώντα. «Πάνω από 100 άνθρωποι ανασύρθηκαν χθες βράδυ από πολυκατοικίες που κατέρρευσαν. Οι νεκροί είναι πολλοί», δήλωσε ανώνυμα ένας από τους διασώστες στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο επίσημος απολογισμός του φονικού σεισμού των 7,7 Ρίχτερ ανέρχεται πλέον σε 1.644 νεκρούς και 3.408 τραυματίες, όμως το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ προειδοποιεί πως ο τελικός αριθμός μπορεί να ξεπεράσει τις 10.000 ψυχές. Η φυσική καταστροφή βρήκε τη Μιανμάρ σε κατάσταση εσωτερικής διάλυσης, εν μέσω ενός παρατεταμένου εμφυλίου που μαίνεται από το 2021 μεταξύ της στρατιωτικής χούντας και φιλοδημοκρατικών και εθνοτικών ανταρτών. Οι επικοινωνίες είναι διαλυμένες, οι μεταφορές κατεστραμμένες, και η πρόσβαση σε βοήθεια – εξαιρετικά δύσκολη.

Ένας 39χρονος άνδρας, κάτοικος του Μανταλέι, περιέγραψε συγκλονιστικές στιγμές ενώ επιχειρούσε σε ερείπια τζαμιού στο χωριό Σούλε Κόνε. «Τέσσερις ανθρώπους έβγαλα με τα χέρια μου. Τρεις ήταν ήδη νεκροί, ο τέταρτος ξεψύχησε στα χέρια μου», αφηγήθηκε στο Reuters. Ο ίδιος μίλησε για 23 νεκρούς μόνο σε τρία τζαμιά. Οι αρχές της Μιανμάρ, ωστόσο, δεν έχουν αναφέρει επισήμως καταρρεύσεις μουσουλμανικών ναών, ενώ σχεδόν 700 βουδιστικά κτίσματα δηλώνονται ως κατεστραμμένα. Κάτοικοι σκάβουν με γυμνά χέρια. Δεν έχουν μηχανήματα, ούτε καν φακούς. Σε μία συγκλονιστική αφήγηση στο BBC, διασώστης περιέγραψε την εύρεση ενός παιδιού κάτω από τα χαλάσματα που ζητούσε νερό. «Του έδωσα ένα καλαμάκι να φτάσει το νερό… Το άκουγα να φωνάζει για βοήθεια. Και πώς να το βοηθήσεις όταν **δεν έχεις τίποτα; Ούτε ρεύμα, ούτε σωστικά μέσα, ούτε γιατρούς…»»

Terrifying CCTV video of yesterdays M7.7 earthquake that hit Myanmar. The death toll is at least 1,644, with 3,408 people injured. Numbers are expected to rise. pic.twitter.com/5fAXXXpVDl

Atouching moment during the tragedy:

The earthquake in Myanmar was felt in Ruili, Yunnan, China, where two nurses at Jingcheng Hospital's maternity center were seen shielding infants: pic.twitter.com/xDNqPAb9tt

