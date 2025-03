Μιανμάρ σεισμός, νεκροί: Ένα πραγματικό δράμα

Δραματική είναι η κατάσταση στη Μιανμάρ, καθώς η διεθνής κοινότητα άρχισε να κινητοποιείται για να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, την ώρα που σωστικά συνεργεία δίνουν τιτάνιο αγώνα με τον χρόνο, αναζητώντας επιζώντες στα συντρίμμια. Η χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας επλήγη το απόγευμα της Παρασκευής από έναν καταστροφικό σεισμό 7,7 Ρίχτερ, τον ισχυρότερο εδώ και πάνω από 100 χρόνια, αφήνοντας πίσω του χιλιάδες τραυματίες, εκατοντάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες ζημιές.

Ο επίσημος απολογισμός, σύμφωνα με τη στρατιωτική ηγεσία, κάνει λόγο για τουλάχιστον 1.002 νεκρούς, 2.376 τραυματίες και 30 αγνοούμενους, αριθμοί που αυξάνονται συνεχώς. Νωρίτερα, ο απολογισμός ανέφερε 700 νεκρούς, ωστόσο ήδη από την πρώτη στιγμή υπήρχε ανησυχία για πολύ μεγαλύτερες απώλειες. Το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS) εκτιμά πως οι νεκροί ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 10.000, ενώ το κόστος αποκατάστασης των καταστροφών ενδέχεται να ξεπεράσει το ίδιο το ΑΕΠ της χώρας.

Η Μανταλέι στο επίκεντρο της τραγωδίας

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η Μανταλέι, έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα, όπως και περιοχές κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Σκηνές καταστροφής κυριαρχούν, με ολόκληρες συνοικίες να έχουν ισοπεδωθεί. Η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές παραμένει δύσκολη, ενώ οι μετασεισμοί συνεχίζονται. Πρώτη έφτασε στη χώρα ομάδα 37 διασωστών από την Κίνα, προσγειωνόμενη στη Γιανγκόν με ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα, σύμφωνα με την κινεζική πρεσβεία. Η Ρωσία έστειλε 120 εξειδικευμένους διασώστες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, καθώς και γιατρούς. Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι επικοινώνησε με τις αρχές της Μιανμάρ, διαβεβαιώνοντας για την πρόθεση της Ουάσινγκτον να προσφέρει βοήθεια, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η Ινδία απέστειλε στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 μεταφέροντας τρόφιμα, φάρμακα, κουβέρτες και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ στην αποστολή συμμετέχουν και ομάδες διάσωσης και ιατρικό προσωπικό. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, δήλωσε πως η χώρα του θα παραμείνει σε ετοιμότητα για περαιτέρω στήριξη.

Ασυνήθιστη έκκληση από τη χούντα – Ενδείξεις εκτεταμένης καταστροφής

Ο αρχηγός της στρατιωτικής χούντας, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, σε μια σπάνια κίνηση, απηύθυνε δημόσια έκκληση για διεθνή βοήθεια, καλώντας «κάθε χώρα και οργανισμό» να στηρίξει τη χώρα στην προσπάθεια ανακούφισης των σεισμόπληκτων. Η πρόσκληση αυτή, σε συνδυασμό με την επιβεβαιωμένη αδυναμία της χούντας να ανταποκριθεί επαρκώς, ενισχύει τους φόβους για μια ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου. Η Διεθνής Αμνηστία υπογραμμίζει ότι η καταστροφή ήρθε σε μια από τις χειρότερες συγκυρίες: η Μιανμάρ παραμένει βυθισμένη στον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε μετά το πραξικόπημα του 2021, με την οικονομία σε κατάρρευση και τις βασικές υπηρεσίες, όπως η υγεία, υπό κατάρρευση. Περισσότερα από 3 εκατομμύρια άτομα έχουν εκτοπιστεί, ενώ πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού χρειάζεται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια.

🧵 Massive 7.7 Earthquake rocked Myanmar today, flattening buildings and shaking Southeast Asia The devastation is unreal… 🧵Thread 👇 ⚠️ Near Mandalay—Myanmar’s second-largest city. 6.4 aftershock hit minutes later. Bangkok felt it 600 miles away—skyscrapers collapsed… pic.twitter.com/hBvnmP1hJL — Culture War Report (@CultureWar2020) March 29, 2025

Ο φονικός σεισμός είχε επιπτώσεις και στη γειτονική Ταϊλάνδη. Στην Μπανγκόκ, κατέρρευσε ουρανοξύστης 33 ορόφων υπό κατασκευή, καταπλακώνοντας δεκάδες εργάτες. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί εννέα νεκροί, ενώ περίπου 100 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Περισσότεροι από 400 κάτοικοι διανυκτέρευσαν σε πάρκα, φοβούμενοι νέους σεισμούς. Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα, εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τις απώλειες σε Μιανμάρ και Ταϊλάνδη, δηλώνοντας: «Με ειλικρινή θλίψη πληροφορήθηκα για την καταστροφή. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τη στήριξή μου στους λαούς των δύο χωρών».

Moment of the 7.7 Magnitude powerful earthquake in Bangkok, Thailand 🇹🇭 (28.03.2025) pic.twitter.com/KOLTBVS4ES — Disaster News (@Top_Disaster) March 28, 2025

Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας εξηγεί πως η Μιανμάρ βρίσκεται σε σημείο σύγκρουσης ισχυρών τεκτονικών πλακών: της Ευρασιατικής και της Ινδικής. Το ρήγμα κινείται οριζόντια με διεύθυνση Βορράς – Νότος, προκαλώντας σεισμικά κύματα που μεταδίδονται προς την Κίνα και την Ταϊλάνδη. Όπως εξηγεί, η υψηλή ενέργεια, το μικρό εστιακό βάθος και η πυκνή δόμηση συνέβαλαν στην εκτεταμένη καταστροφή. Ο καθηγητής εκτίμησε πως οι τελικοί αριθμοί θυμάτων μπορεί να είναι πολύ υψηλότεροι: «Με βάση τα γεωδυναμικά δεδομένα, τις κατασκευές, και την έλλειψη υποδομών, υπάρχει πιθανότητα 30% να φτάσουμε ακόμη και τους 50.000 έως 100.000 νεκρούς». Πρόσθεσε ότι οι πληροφορίες από την πληγείσα περιοχή είναι εξαιρετικά περιορισμένες, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πλήρη αποτίμηση της τραγωδίας.