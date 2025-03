Κίνα, σεισμός στη Μιανμάρ: Νερά από πισίνα σε ταράτσα που ξεχείλισε μετά τα 7,7 Ρίχτερ σάρωσαν πεζούς

Στιγμές αγωνίας και πανικού βίωσαν κάτοικοι σε πόλη της νοτιοδυτικής επαρχίας Γιουνάν στην Κίνα, όταν μια πισίνα που βρισκόταν στην ταράτσα πολυώροφου κτιρίου μετατράπηκε σε παγίδα. Το νερό ξεχείλισε ξαφνικά και με ορμή, εξαιτίας της ισχυρής σεισμικής δόνησης των 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε τραγωδία στη γειτονική Μιανμάρ.

Το απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, αποτυπώνοντας τη στιγμή που τόνοι νερού εκτοξεύονται από την οροφή και πέφτουν στον δρόμο σαν καταρράκτης. Η ορμή του νερού ήταν τόσο ισχυρή, που παρέσυρε πεζούς, μοτοσικλέτες και ό,τι άλλο βρισκόταν στο πέρασμά του, θυμίζοντας εικόνες από παλιρροϊκό κύμα.

Η σκηνή εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, προκαλώντας σοκ σε όσους έτυχε να βρίσκονται εκείνη την ώρα στο σημείο. Ο τρόμος ήταν εμφανής στα πρόσωπα των περαστικών, που δεν είχαν χρόνο να αντιδράσουν.

WATCH: People swept away by water from rooftop pool during earthquake in Yunnan, China pic.twitter.com/grH9hb94XV

Παρόμοια περιστατικά αναφέρθηκαν και στη Μπανγκόκ, την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, όπου πισίνες σε ταράτσες ξεχείλισαν από τη σεισμική δόνηση, δημιουργώντας σκηνές που θύμιζαν φυσική καταστροφή.

Ο σεισμός των 7,7 Ρίχτερ που συγκλόνισε τη Μιανμάρ και έγινε αισθητός σε χιλιομετρική ακτίνα χιλιάδων χιλιομέτρων, έχει αφήσει πίσω του πάνω από χίλιους νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές, αλλά και εικόνες που δύσκολα θα ξεχαστούν.

#BREAKING

People thrown out of rooftop pool on Myanmar skyscraper during earthquake.

At least two people can be seen falling in the video.

A powerful aftershock followed a 7.7 magnitude #earthquake in #Myanmar. pic.twitter.com/GjNcMfhb7U

