Βαθμολογία Euroleague: Η Μονακό «έπιασε» τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε, επέστρεψε από το -17, άγγιξε μια επική ανατροπή, όμως στο τέλος η Παρί άντεξε και έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από το ΟΑΚΑ, επικρατώντας με 101-98, βάζοντας «φωτιά» στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας της EuroLeague. Οι «πράσινοι» βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο στο φινάλε της τρίτης περιόδου (69-86), όμως έβγαλαν αντίδραση και με ηγέτη τον Σλούκα πλησίασαν στον πόντο, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Αυτή ήταν μόλις η τρίτη φετινή ήττα του Παναθηναϊκού εντός έδρας και τον ρίχνει στο 20-12, ισόβαθμο πλέον με τη Μονακό, την οποία αντιμετωπίζει σε τελικό… τετράδας στο Πριγκιπάτο την Τετάρτη 3 Απριλίου (20:00). Το αποτέλεσμα αυτό αφήνει ανοιχτό το μέτωπο της εξασφάλισης του πλεονεκτήματος έδρας για τα play-offs, με τον Παναθηναϊκό να χρειάζεται τουλάχιστον μία ακόμα νίκη στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.

Intense moments in OAKA as referees exit the court 👀 pic.twitter.com/hSd1C0q3nG

— BasketNews (@BasketNews_com) March 28, 2025