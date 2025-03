Μπαρτζώκας – οπαδός: Βίντεο με τη στιγμή της έντασης

Αναστάτωση επικράτησε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα Ολυμπιακός–Μονακό για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, με αφορμή επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στον προπονητή των «ερυθρολεύκων», Γιώργο Μπαρτζώκα, και οπαδό της ομάδας. Η ένταση δημιουργήθηκε κατά την αποχώρηση του Έλληνα τεχνικού προς τη φυσούνα, με οπαδό που βρισκόταν στην κερκίδα να του απευθύνει υβριστικά σχόλια, προκαλώντας την αντίδραση του προπονητή. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε μετά τον αγώνα, ακούγεται καθαρά η φράση του οπαδού: «Πουτ@@@ τα ‘χεις κάνει», με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κοντοστέκεται και να απαντά εμφανώς ενοχλημένος: «Τι είπες;».

Η παρέμβαση των ψυχραιμότερων και των ανθρώπων ασφαλείας του γηπέδου απέτρεψε την περαιτέρω κλιμάκωση του επεισοδίου, ενώ ο εν λόγω οπαδός οδηγήθηκε προσωρινά από την αστυνομία εκτός γηπέδου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Ο ίδιος ο Μπαρτζώκας, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, επιβεβαίωσε το περιστατικό, κρατώντας πάντως χαμηλούς τόνους: «Να μπούμε σε εσωστρέφεια δεν το θεωρώ λογικό και δίκαιο για τους παίκτες. Αφήστε με εμένα, το έχω συνηθίσει. Κάποιος με έβρισε βγαίνοντας από το γήπεδο», σχολίασε χαρακτηριστικά. Το κλίμα στο ΣΕΦ ήταν ήδη φορτισμένο, λόγω της ήττας από τη Μονακό με 80-77, που ήρθε στις λεπτομέρειες και ανέκοψε τη φόρα του Ολυμπιακού στη μάχη για την πρωτιά στην κατάταξη της διοργάνωσης.

