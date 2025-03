Τζόκοβιτς – Μέσι: Συνάντηση GOAT’s στο Μαϊάμι

Ένα ακόμα σπουδαίο κεφάλαιο στην ιστορία του τένις είναι έτοιμος να γράψει ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας επικράτησε του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στον ημιτελικό του Miami Open και προκρίθηκε στον τελικό Νο 60 σε ATP Masters, εκεί όπου θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον 100ό τίτλο της τεράστιας καριέρας του, απέναντι στον Τσέχο, Γιάκουμπ Μένσικ.

The moment @DjokerNole reached his 142nd career final to move within one victory of his 100th ATP title. #MiamiOpen pic.twitter.com/tAnOmoeKRu

Όμως δεν ήταν μόνο το αποτέλεσμα που ξεχώρισε εκείνο το βράδυ στο Μαϊάμι, αλλά και η παρουσία ενός… διαφορετικού βασιλιά στις εξέδρες. Ο Λιονέλ Μέσι, με την οικογένειά του στο πλευρό του, βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον Τζόκοβιτς από κοντά – και όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Νόλε, η παρουσία του θρύλου της μπάλας του προκάλεσε… δέος!

«Είναι μεγάλη τιμή να έχω τον Βασιλιά Λέο στις εξέδρες. Νομίζω πως ήταν η πρώτη φορά που αγωνίστηκα μπροστά στον Μέσι και, ειλικρινά, ήμουν λίγο νευρικός», παραδέχτηκε με χαμόγελο ο Σέρβος, δηλώνοντας ενθουσιασμένος για τη μοναδική αυτή συνάντηση. Μετά το τέλος του αγώνα, οι δύο θρύλοι συναντήθηκαν στα αποδυτήρια, όπου αντάλλαξαν φανέλες, με τον Τζόκοβιτς να παραδίδει τη φανέλα του ημιτελικού στον Αργεντινό σταρ και τον Μέσι να του προσφέρει τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι. Όμως η οικογένεια του Μέσι είχε… και άποψη για την εμφάνιση του Τζόκοβιτς στο κορτ. Ο Νόλε αποκάλυψε γελώντας πως ένας από τους γιους του Λιονέλ του έδωσε 8/10 για την απόδοσή του!

Novak Djokovic 🗣: One of Messi’s son (Mateo) rated me 8/10 today, which is a very good rating. But he seriously told me I need to get 10 out of 10 in the next match (final)”. 🤣❤️

Mateo never coming slow. 🤣🤣🔥 pic.twitter.com/z3f0fCX6Hb

— Messi FC World (@MessiFCWorld) March 29, 2025