Μιανμάρ σεισμός: Το μήνυμα Μητσοτάκη

Τη βαθύτατη θλίψη του για την ανείπωτη τραγωδία που βιώνει η Μιανμάρ, μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

The news and images from Myanmar and Thailand are heartbreaking. Our thoughts are with everyone affected by the earthquake. On behalf of all Greeks, I extend my deepest condolences to the families of the victims.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 28, 2025