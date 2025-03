Υποβρύχιο Αίγυπτος: Η στιγμή της βύθισης με τους έξι νεκρούς

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στα ανοιχτά της Χουργκάντα, τουριστικού θέρετρου στις αιγυπτιακές ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, όταν τουριστικό υποβρύχιο βυθίστηκε υπό άγνωστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες, παρασύροντας στον θάνατο έξι ανθρώπους. Τις δραματικές στιγμές κατέγραψε επιβάτης, αποτυπώνοντας τις σκηνές πανικού που εκτυλίχθηκαν λίγα λεπτά πριν το σκάφος χαθεί κάτω από την επιφάνεια του νερού. Στο αποκαλυπτικό βίντεο, διακρίνεται το υποβρύχιο «Sindbad» να γεμίζει σταδιακά με νερό, ενώ στο κατάστρωμα επικρατεί αναστάτωση. Οι επιβάτες, έντρομοι, προσπαθούν να εγκαταλείψουν το σκάφος και να φτάσουν στη στεριά, με κραυγές τρόμου να ακούγονται ξεκάθαρα όσο το υποβρύχιο βυθίζεται ολοκληρωτικά.

Ανάμεσα στους διασωθέντες, επιβάτης που μίλησε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης περιέγραψε τη φρίκη των τελευταίων στιγμών: «Ήμουν στον προβλήτα με την οικογένειά μου, έτοιμος να επιβιβαστώ, όταν το υποβρύχιο άρχισε ξαφνικά να βουλιάζει. Οι θύρες ήταν ακόμη ανοιχτές. Ο υπεύθυνος φώναζε “σταματήστε, σταματήστε” και μας έσπρωχνε προς τα πίσω για να απομακρυνθούμε από το σημείο». Το υποβρύχιο ήταν γεμάτο τουρίστες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού προξενείου στη Χουργκάντα, στο σκάφος επέβαιναν 45 Ρώσοι πολίτες, πέρα από τα μέλη του πληρώματος. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης σήμανε συναγερμό στις αιγυπτιακές αρχές, ενώ η επιχείρηση διάσωσης ανέσυρε δυστυχώς και τις σορούς των έξι θυμάτων.

Το «Sindbad» ήταν τουριστικό υποβρύχιο σχεδιασμένο για θαλάσσιες περιηγήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, εξοπλισμένο με μεγάλα φινιστρίνια, που επέτρεπαν στους επιβάτες να παρατηρούν τα πολύχρωμα κοράλλια και την πλούσια θαλάσσια ζωή της περιοχής. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, το σκάφος είχε δυνατότητα κατάδυσης έως και τα 25 μέτρα βάθος, προσφέροντας μοναδική εμπειρία εξερεύνησης χωρίς ανάγκη κατάδυσης για τον επισκέπτη. Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

‘Quiet, quiet, quiet!”: video of a sinking bathyscaphe with Russian tourists in Hurghada

The recording shows that the submarine ‘Sinbad’ went underwater in seconds.

Six people died, two of them – children. pic.twitter.com/KBPBgbO5Qi

