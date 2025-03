Σεισμός Μιανμάρ: Ισχυρές δονήσεις, κατέρρευσαν κτίρι

Σκηνές χάους και καταστροφής επικρατούν στη νοτιοανατολική Ασία, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) τη Μιανμάρ. Η ισχυρή δόνηση, που είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων, έγινε αισθητή σε ολόκληρη την περιοχή, προκαλώντας πανικό και υλικές ζημιές σε πολλές πόλεις της Μιανμάρ, της Ταϊλάνδης και της Κίνας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 17 χιλιόμετρα από την πόλη Μανταλέι, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ με πληθυσμό άνω του 1,2 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). Η ώρα του σεισμού καταγράφηκε στις 14:20 τοπική (08:20 ώρα Ελλάδας).Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι αναμένονται και άλλες σεισμικές δονήσεις.

WATCH: Strong earthquake hits Bangkok, sending pool water over edge of building pic.twitter.com/r8eUr1c2gX

Η Ταϊλάνδη επλήγη επίσης από τη δόνηση, με ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα στην Μπανγκόκ, όπου κατέρρευσε ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστης 30 ορόφων. Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως τουλάχιστον 43 εργάτες παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Πολλά κτήρια υπέστησαν ζημιές, ενώ δρόμοι «κόπηκαν» στα δύο σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με τα πρώτα πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σοκαριστικά βίντεο δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής, με κτίρια να ταλαντεύονται και ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι. Στην πόλη Τσιάνγκ Μάι, τουριστικό προορισμό στη βόρεια Ταϊλάνδη, η κάτοικος Νουανγκάι περιγράφει: «Άκουσα έναν δυνατό ήχο ενώ κοιμόμουν. Τινάχτηκα από το κρεβάτι και έτρεξα με τις πιτζάμες μου έξω από το κτίριο, όσο πιο γρήγορα μπορούσα». Η Πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Παετονγκτάρν Σιναουάτρα, συγκάλεσε άμεσα έκτακτη συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου, για την αξιολόγηση της κατάστασης και την κινητοποίηση των μηχανισμών έκτακτης ανάγκης.

BREAKING: Skyscraper under construction collapses during earthquake in Bangkok pic.twitter.com/URArEojgyc

