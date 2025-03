Πούτιν για Ουκρανία: «Ας πάρει χάπια» απαντά συμβούλος του Ζελένσκι

Με έντονη δυσπιστία και σαφείς κατηγορίες περί πολιτικής σκοπιμότητας, υποδέχθηκε το Κίεβο την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τη σύσταση προσωρινής κυβέρνησης στην Ουκρανία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Πούτιν πρότεινε την εγκαθίδρυση μιας μεταβατικής κυβέρνησης στην Ουκρανία, η οποία θα είχε ως αποστολή να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και να υπογράψει κρίσιμες συμφωνίες που – όπως ισχυρίστηκε – θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

Η ουκρανική πλευρά απέρριψε αμέσως και κατηγορηματικά την πρόταση, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη τέχνασμα της Μόσχας ώστε να καθυστερήσει, να αποπροσανατολίσει και τελικά να υπονομεύσει κάθε ουσιαστική ειρηνευτική πρωτοβουλία. Ο Αντρίι Κοβαλένκο, επικεφαλής του Κέντρου Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης της ουκρανικής κυβέρνησης, σχολίασε μέσω Telegram: «Ο Πούτιν δεν επιδιώκει την ειρήνη. Αντιθέτως, κάνει ό,τι μπορεί για να καθυστερήσει και να εκτροχιάσει οποιαδήποτε πρόοδο. Η πρόταση περί μεταβατικής κυβέρνησης είναι μια προσπάθεια να “παγώσει” τις διαπραγματεύσεις χωρίς καμία ειλικρινή πρόθεση για τον τερματισμό του πολέμου».

Σε ακόμη πιο σκληρό τόνο κινήθηκε ο Ντμίτρο Λίτβιν, σύμβουλος επικοινωνίας του προέδρου Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), απέρριψε σκωπτικά την πρόταση Πούτιν, χρησιμοποιώντας ειρωνικό και καυστικό ύφος: «Αν ο Πούτιν εξακολουθεί να μην καταλαβαίνει με ποιον πρέπει να συνομιλήσει για να υπάρξει πρόοδος προς την ειρήνη, ίσως να ήρθε η ώρα να πάρει μερικά χάπια για να ενεργοποιηθεί ο εγκέφαλός του – αν υποθέσουμε βέβαια ότι του κάνουν ακόμα κάποιο αποτέλεσμα», έγραψε χαρακτηριστικά.

If Putin is once again struggling to understand who he needs to engage with to seriously move toward ending this war, maybe he should just pop some pills to kickstart his brain activity – assuming such pills still have any effect on him.

By the way, in just the past 24 hours,…

— Dmytro Lytvyn (@dmtrltvn) March 27, 2025