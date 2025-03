Ο Τραμπ έστειλε τον Βανς στη Γροιλανδία για να… κόψει κίνηση, αλλά εκείνος ξεπάγιασε

Σε μια ακόμα αποκαλυπτική δήλωση που αναδεικνύει το γεωστρατηγικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την Αρκτική, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι η Γροιλανδία είναι κρίσιμη για τη διεθνή ασφάλεια και ότι η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να βασίζεται στη Δανία ή σε κανέναν άλλον για τον έλεγχο της περιοχής. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία. Κυρίως για λόγους διεθνούς ασφάλειας», δήλωσε ο Τραμπ σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως «κινεζικά και ρωσικά πλοία βρίσκονται παντού» και πως οι ΗΠΑ οφείλουν να ελέγχουν την περιοχή των θαλάσσιων διαύλων στην Αρκτική. Το ενδιαφέρον αυτό δεν είναι θεωρητικό: την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς επισκεπτόταν την αμερικανική στρατιωτική βάση Πιτούφικ στον βόρειο παγωμένο θύλακα της Γροιλανδίας, 1.200 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή.

U.S. Vice President J.D. Vance joked about the cold weather upon arriving at Pituffik Space Base in Greenland, telling servicemembers in the cafeteria, “It’s cold as shit here; nobody told me.” pic.twitter.com/RGNvN9JQDz

— Geopoliti Monitor (@DalioTroy) March 28, 2025