Μιανμάρ σεισμός: Κατέρρευσε ουρανοξύστης, πλημμύρισαν οι ταράτσες

Εικόνες που κόβουν την ανάσα κάνουν τον γύρο του κόσμου μετά τον καταστροφικό σεισμό που σημειώθηκε στη Μιανμάρ και έγινε αισθητός μέχρι την καρδιά της Μπανγκόκ, προκαλώντας χάος στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης. Το φαινόμενο ήταν τόσο ισχυρό, που προκάλεσε κυματισμούς στις ταράτσες πολυτελών πολυκατοικιών, με τις πισίνες να ξεχειλίζουν και τα νερά να πέφτουν από μεγάλο ύψος σαν καταρράκτες, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Τα εντυπωσιακά – αλλά και ανησυχητικά – βίντεο που έχουν κατακλύσει τα κοινωνικά δίκτυα αποτυπώνουν την ένταση της σεισμικής δόνησης και τις τρομακτικές στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι.

Rooftop infinity pool turns into a waterfall during the Bangkok earthquake pic.twitter.com/JWtXBTped2 — TaraBull (@TaraBull808) March 28, 2025

Roof Pool Water CASCADES Down Hotel Building in #Bangkok as result of strong tremors from the M7.7 #Earthquake that hit #Myanmar. pic.twitter.com/eG4DaB7Nmq — ⚡NOISE ALERTS⚡ (@NoiseAlerts) March 28, 2025

Ο σεισμός, ο οποίος χαρακτηρίστηκε επιφανειακός με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων, προκάλεσε την κατάρρευση υπό ανέγερση ουρανοξύστη, εκτεταμένες ζημιές σε πολλά κτίρια και πλημμυρικά φαινόμενα από τις ταράτσες πολυώροφων συγκροτημάτων. Σαν να μην έφτανε αυτό, η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω από τον ισχυρό μετασεισμό των 6,4 Ρίχτερ που ακολούθησε.

Η Μπανγκόκ, μια μεγαλούπολη που αριθμεί πάνω από 17 εκατομμύρια κατοίκους – πολλοί εκ των οποίων ζουν σε ουρανοξύστες – βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι δημοτικές αρχές την κήρυξαν ζώνη καταστροφής, ενώ ο κυβερνήτης της πόλης ανέλαβε τον συντονισμό των επιχειρήσεων αντιμετώπισης της κρίσης. Όπως δήλωσε, δεκάδες πολυκατοικίες και κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Το τρομακτικό σκηνικό συμπληρώνεται από την εικόνα των πλημμυρισμένων ταρατσών, όπου οι πισίνες μετατράπηκαν σε ανεξέλεγκτες εστίες κινδύνου, με το νερό να κατακλύζει ακόμα και χαμηλότερους ορόφους.